





Η πρεμιέρα του «Πρωινού Σαββατοκύριακου» στον ΑΝΤ1 έφερε μαζί της έναν αέρα ανανέωσης. Στο τιμόνι της εκπομπής η Ελένη Τσολάκη απέδειξε από την πρώτη στιγμή ότι όχι μόνο είναι διαβασμένη και προετοιμασμένη σε όλα τα θέματα, αλλά διαθέτει και την ευχάριστη παρουσία που χρειάζεται μια ψυχαγωγική πρωινή εκπομπή. Με χαμόγελο, άνεση και σωστό χειρισμό της συζήτησης, κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις.

Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε ο Λευτέρης Κουμαντάκης, που για κάποιους ήταν μια «άγνωστη» τηλεοπτικά επιλογή, ωστόσο έδειξε από νωρίς ότι «το έχει». Η χημεία του με την Τσολάκη ήταν φανερή και αφήνει υποσχέσεις για ένα δυναμικό δίδυμο στο μέλλον.

Σταθερή αξία και αναμενόμενη συνύπαρξη η Αφροδίτη Γραμμέλη με τον Νίκο Μισίρη, που έχουν ήδη δοκιμασμένη χημεία από το καλοκαίρι. Οι παρεμβάσεις τους δίνουν βάθος και ισορροπία στη ροή της εκπομπής.

Αντίθετα, ο Πέτρος Κωστόπουλος φαίνεται να επιλέγει συχνά τον ρόλο του «αντιλόγου»

. Υπήρξαν στιγμές που η παρέμβασή του έμοιαζε περισσότερο με ανάγκη να ειπωθεί κάτι παρά με ουσιαστικό σχολιασμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η τοποθέτησή του για τα νούμερα τηλεθέασης, όπου υποστήριξε ότι «δεν τα παρακολουθεί το κοινό», κάτι που λίγα λεπτά αργότερα, με τον σχολιασμό του, το αναίρεσε, πράγμα που η ίδια η παρουσιάστρια του το υπέδειξε στον αέρα. Άλλωστε, η πραγματικότητα δείχνει το αντίθετο: η επισκεψιμότητα σε sites και η συζήτηση γύρω από τα νούμερα αποδεικνύουν ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης συχνά η συμπεριφορά του προς τους συναδέλφους του είναι απότομη... Σήμερα δε η νευρικότητα του Κωστόπουλου ήταν επίσης εμφανής, με το συνεχές ανοιγόκλειμα του στυλό να ακούγεται έντονα στον αέρα, δημιουργώντας διάσπαση της ροής ενώ μιλούσε η παρουσιάστρια ή το πάνελ.

Σε γενικές γραμμές, το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» παρουσιάζει μια ευχάριστη, φωτεινή εικόνα μέσα σε ένα όμορφο σκηνικό. Η ομάδα δείχνει να έχει τις βάσεις για να εξελιχθεί σε μια σταθερή και απολαυστική τηλεοπτική συνήθεια. Με οδηγό τη δυνατή παρουσία της Ελένης Τσολάκη, η εκπομπή ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Πηγή: tvnea.com