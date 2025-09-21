Με πράσινο χρώμα θα φωταγωγηθεί συμβολικά ο Λευκός Πύργος την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Φαρμακοποιού.

Από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στην παραλία της Θεσσαλονίκης, στο χώρο από το άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου μέχρι και το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, θα στηθεί ένα εικονικό φαρμακείο, όπου φαρμακοποιοί μέλη του ΦΣΘ θα ενημερώνουν τους πολίτες για υπηρεσίες φαρμακευτικής φροντίδας, όπως οι εμβολιασμοί ενηλίκων, η παχυσαρκία, η διακοπή καπνίσματος, η αυτοφροντίδα, η φλεβική νόσος και για άλλα θέματα υγείας και ευεξίας.

Επιπλέον για πρώτη φορά φέτος θα υπάρχουν και δύο διαγνωστικά μηχανήματα φλεβικής ανεπάρκειας για όσους επισκεφτούν την υπαίθρια δράση του Συλλόγου και επιθυμούν να εξεταστούν.

Ταυτόχρονα θα στηθούν ενημερωτικά σταντ εταιρειών με προϊόντα που διανέμονται μέσω των φαρμακείων, ενώ θα δίνεται στους πολίτες και ενημερωτικό έντυπο με ενδιαφέρουσα και επίκαιρη θεματολογία υγείας.

Η εκδήλωση υποστηρίζεται από δυναμική καμπάνια σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και τα social media.

Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Φαρμακοποιού είναι «Όταν σκέφτεσαι την υγεία σου, σκέψου τον φαρμακοποιό σου», υπενθυμίζοντάς μας ότι η φροντίδα της υγείας μας συχνά αρχίζει από το φαρμακείο της γειτονιάς. Εκεί όπου οι πολίτες δεν βρίσκουν απλώς τα φάρμακα που χρειάζονται για τη θεραπεία τους, αλλά και επιστήμονες υγείας πρόθυμους να τους ακούσουν, να απαντήσουν στις απορίες τους και να τους συμβουλεύσουν, πάντα με υπευθυνότητα και γνώση.







