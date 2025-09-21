2025-09-21 13:55:24
Η MediaTek ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει τον επόμενης γενιάς flagship επεξεργαστή Dimensity στις 22 Σεπτεμβρίου, λίγες μέρες μετά την αναμενόμενη ανακοίνωση του Snapdragon 8 Elite Gen 5 από την Qualcomm.

Αρχικά η Qualcomm προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση του επόμενου flagship mobile chipset της εταιρείας, το "Snapdragon 8 Elite Gen 5". Σύμφωνα με την εταιρεία, ο νέος επεξεργαστής θα τροφοδοτήσει την επόμενη γενιά premium Android flagship τηλεφώνων ενώ θα μάθουμε περισσότερα για τις επιδόσεις του στις 23 Σεπτεμβρίου όταν και είναι προγραμματισμένο το ετήσιο συνέδριο της Qualcomm, το Snapdragon Summit.

Παράλληλα, η Qualcomm παρείχε εξηγήσεις σχετικά με τη νέα ονοματολογία που ακολουθεί, μετά την κυκλοφορία του Snapdragon 8 Elite branding την περασμένη χρονιά. Όπως αναφέρει στο επίσημο blog της: "Μπορεί να φαίνεται ότι παραλείψαμε γενιές, αλλά η αλήθεια είναι απλούστερη — και πιο ισχυρή. Το Snapdragon 8 Elite Gen 5 σηματοδοτεί την πέμπτη γενιά των premium 8-series πλατφορμών μας από τότε που εισηγήσαμε την καινούργια ονοματολογία μονού ψηφίου και την οπτική μας ταυτότητα".

Μέχρι σήμερα, η Qualcomm έχει ακολουθήσει την παρακάτω ονοματολογία:

Snapdragon 8 Gen 1Snapdragon 8 Gen 2Snapdragon 8 Gen 3Snapdragon 8 Elite (πρακτικά "Gen 4")Snapdragon 8 Elite Gen 5

Στο αντίπαλο στρατόπεδο της MediaTek, περιμένουμε να μάθουμε τα πάντα για τον επόμενης γενιάς flagship επεξεργαστή Dimensity . Παρόλο που η εταιρεία δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι να περιμένουμε, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι πρόκειται για τον Dimensity 9500.

Σύμφωνα με τον γνωστό leaker Digital Chat Station, ο οποίος δημοσίευσε προηγουμένως τις φερόμενες προδιαγραφές του Dimensity 9500, το νέο chipset θα κατασκευαστεί με τεχνολογία TSMC 3nm (N3P) και θα διαθέτει έναν πυρήνα "Travis" (Arm C1-Ultra) στα 4,21GHz, τρεις πυρήνες "Alto" (προφανώς C1-Premium) στα 3,5GHz και τέσσερις πυρήνες "Gelas" (C1-Pro) στα 2,7GHz. Ο ίδιος leaker πρόσθεσε ότι ο επεξεργαστής θα διαθέτει GPU Mali-G1 Ultra MC12, NPU με απόδοση 100 TOPS και υποστήριξη για δυνατότητες SME2.

Αν και δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τα πρώτα smartphones που θα χρησιμοποιήσουν τον Dimensity 9500, ο Digital Chat Station ισχυρίζεται ότι η σειρά vivo X300 θα είναι η πρώτη που θα ενσωματώνει το νέο chipset. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ισχυρισμός ότι τα τηλέφωνα X300 θα διαθέτουν ένα προσαρμοσμένο τσιπ απεικόνισης V3 ενσωματωμένο στον επεξεργαστή της MediaTek. Επιπλέον, αναμένεται ότι η σειρά OPPO Find X9 και η επόμενη ναυαρχίδα Samsung Galaxy Tab S12 θα χρησιμοποιήσουν επίσης το chipset της MediaTek.

Σε προηγούμενες συγκρίσεις διαπιστώθηκε ότι ο Snapdragon 8 Elite ξεπέρασε τον Dimensity 9400 όσον αφορά την απόδοση CPU. Ωστόσο, το τσιπ της MediaTek παρείχε ανταγωνιστική απόδοση GPU και χαμηλότερες θερμοκρασίες στο OPPO Find X8 Pro. Συνεπώς, δεν θα αποτελούσε έκπληξη αν παρατηρηθούν παρόμοια αποτελέσματα με τους επεξεργαστές επόμενης γενιάς.



