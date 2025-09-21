2025-09-21 12:16:27
Μια τεράστια έκπληξη μου επιφύλαξαν οι υπέροχοι και υπέροχες μαθητές και μαθήτριές μου για το τέλος της εβδομάδας που μας πέρασε... Πάρτι για τα γενέθλιά μου!!! Σας ευχαριστώ όλες και όλους από καρδιάς και για τις συγκινητικές σας αφιερώσεις/δώρα! Κάτι τέτοιες στιγμές εμείς οι δάσκαλοι σκεφτόμαστε πόσο ανεκτίμητες είναι και πόσο σπουδαίο είναι το λειτούργημά μας!!! Κάντε "Κλικ στη μάθηση" στην παραπάνω εικόνα για να δείτε φωτογραφίες και το βίντεο από το πάρτι-έκπληξη. Επίσης, μπορείτε να δείτε και τις φωτογραφίες από την πρώτη συνέλευση της τάξης, υπό την ευθύνη του πενταμελούς συμβουλίου μας, κάνοντας "Κλικ στη μάθηση" εδώ

