2025-12-05 18:52:57
Φωτογραφία για Μιχάλης Ιατρόπουλος για το θέατρο: Δεν έχω άγχος ποτέ, γιατί δεν ζω από αυτή τη δουλειά
Παρά την ενεργή παρουσία του στο θέατρο, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος δηλώνει πως δεν βιώνει άγχος όταν ανεβαίνει στη σκηνή, καθώς –όπως ο ίδιος ξεκαθαρίζει– δεν βιοπορίζεται από την υποκριτική, γεγονός που του επιτρέπει να την αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη ελευθερία και καθαρό μυαλό.

Ο αγαπημένος ηθοποιός συμμετέχει στη θεατρική παράσταση «Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα» και, μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star» που προβλήθηκε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, αναφέρθηκε τόσο στο έργο όσο και στη θερμή ανταπόκριση του κοινού. Όπως τόνισε, η αγάπη που εισπράττει από τον κόσμο αποτελεί για εκείνον την μεγαλύτερη επιβράβευση και το βασικό κίνητρο για να συνεχίζει να βρίσκεται στη σκηνή.

 «Στη σκηνή φαίνονται όλα. Δεν έχω άγχος ποτέ, γιατί δεν ζω από αυτή τη δουλειά» και για την παράσταση που παίζει, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος είπε: «Είναι μία κωμωδία του Χάρη Ρώμα, άψογα γραμμένη, άψογα παιγμένη. Έχω την τύχη να συνεργάζομαι με εξαιρετικούς συναδέλφους, χαμηλού προφίλ στη ζωή και υψηλού στη σκηνή. Δόξα τω Θεώ είμαστε sold out και ευχαριστώ τον κόσμο που μας επιλέγει για να διασκεδάσει».

Πηγή: tvnea.com
Ευλαμπία Ρέβη: «Έφυγα το καλοκαίρι ξέροντας ότι έχω τη δουλειά»
Ορέστης Τζιόβας:
Γιώργος Παπαδάκης για το νέο Καλημέρα Ελλάδα: Κάνουν μια καταπληκτική δουλειά
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος σε Γιώργο Κουβαρά: Η ειρωνεία αυτή στηρίζεται στο “ότι εγώ την εκπομπή μου θα την έχω, γιατί είμαι στην ΕΡΤ...
«Έκανα απλώς τη δουλειά μου», λέει ο μηχανοδηγός τρένου που βοήθησε να σωθούν ζωές στις επιθέσεις με μαχαίρι στο Χάντινγκτον
«Όταν οι γιοι διασήμων “προλαβαίνουν” το Ναυτικό»
Το Κιργιστάν επιταχύνει τις εργασίες για την κατασκευή κοινής σιδηροδρομικής σήραγγας με την Κίνα και το Ουζμπεκιστάν
Ένα χαμένο διαμάντι της σχολικής Φυσικής – Το βιβλίο PSSC
Υπάρχουν και αυτοί οι καθηγητές Ιατρικής
Νέα απάτη με παράνομες συνταγογραφήσεις 435.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, συνελήφθησαν γιατροί και φαρμακοποιός
