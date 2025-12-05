2025-12-05 18:52:57

Παρά την ενεργή παρουσία του στο θέατρο, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος δηλώνει πως δεν βιώνει άγχος όταν ανεβαίνει στη σκηνή, καθώς –όπως ο ίδιος ξεκαθαρίζει– δεν βιοπορίζεται από την υποκριτική, γεγονός που του επιτρέπει να την αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη ελευθερία και καθαρό μυαλό.



Ο αγαπημένος ηθοποιός συμμετέχει στη θεατρική παράσταση «Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα» και, μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star» που προβλήθηκε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, αναφέρθηκε τόσο στο έργο όσο και στη θερμή ανταπόκριση του κοινού. Όπως τόνισε, η αγάπη που εισπράττει από τον κόσμο αποτελεί για εκείνον την μεγαλύτερη επιβράβευση και το βασικό κίνητρο για να συνεχίζει να βρίσκεται στη σκηνή.



«Στη σκηνή φαίνονται όλα. Δεν έχω άγχος ποτέ, γιατί δεν ζω από αυτή τη δουλειά» και για την παράσταση που παίζει, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος είπε: «Είναι μία κωμωδία του Χάρη Ρώμα, άψογα γραμμένη, άψογα παιγμένη. Έχω την τύχη να συνεργάζομαι με εξαιρετικούς συναδέλφους, χαμηλού προφίλ στη ζωή και υψηλού στη σκηνή. Δόξα τω Θεώ είμαστε sold out και ευχαριστώ τον κόσμο που μας επιλέγει για να διασκεδάσει».



Πηγή: tvnea.com



