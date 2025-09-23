





Η «Σούπερ Κατερίνα» συνεχίζει να κυριαρχεί στα πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα, κατακτώντας ξανά την πρώτη θέση με 16,7% μέσο όρο τηλεθέασης. Η εκπομπή του Alpha διατηρεί τη δυναμική της, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή της παρουσία στη ζώνη.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα για το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1, που σημείωσε 14,4% μέσο όρο, ενώ σε τέταρτο έφτασε έως και 20,8%, αποδεικνύοντας ότι η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος.

Η Φαίη Σκορδά με το «Buongiorno» κράτησε σταθερό κοινό, πετυχαίνοντας 12,6%, παραμένοντας στην τριάδα των πιο ισχυρών πρωινών. Στην αντίπερα όχθη, το «Breakfast Star» συγκέντρωσε 7,7%, ενώ οι «Αταίριαστοι» σημείωσαν 7,5%, και κινήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα.

Στα χαμηλότερα νούμερα, το «Πρωίαν σε είδον» έφτασε το 4%, ενώ το «10 Παντού» του Open περιορίστηκε στο 3,7%, δείχνοντας ότι οι μάχες για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη παραμένουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές.

Η γενική εικόνα επιβεβαιώνει πως η πρωινή ζώνη συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο δυναμικά πεδία αντιπαράθεσης, με το κοινό να επιβραβεύει σταθερές αξίες αλλά και να δίνει ευκαιρίες σε εκπομπές που παρουσιάζουν φρεσκάδα και εναλλακτικές προσεγγίσεις.

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/9/2025)

