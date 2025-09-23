2025-09-23 09:49:22
Φωτογραφία για Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών: «Σούπερ Κατερίνα» στην κορυφή – Άνοδος για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1



Η «Σούπερ Κατερίνα» συνεχίζει να κυριαρχεί στα πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα, κατακτώντας ξανά την πρώτη θέση με 16,7% μέσο όρο τηλεθέασης. Η εκπομπή του Alpha διατηρεί τη δυναμική της, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή της παρουσία στη ζώνη.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα για το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1, που σημείωσε 14,4% μέσο όρο, ενώ σε τέταρτο έφτασε έως και 20,8%, αποδεικνύοντας ότι η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος.

Η Φαίη Σκορδά με το «Buongiorno» κράτησε σταθερό κοινό, πετυχαίνοντας 12,6%, παραμένοντας στην τριάδα των πιο ισχυρών πρωινών. Στην αντίπερα όχθη, το «Breakfast Star» συγκέντρωσε 7,7%, ενώ οι «Αταίριαστοι» σημείωσαν 7,5%, και κινήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα.

Στα χαμηλότερα νούμερα, το «Πρωίαν σε είδον» έφτασε το 4%, ενώ το «10 Παντού» του Open περιορίστηκε στο 3,7%, δείχνοντας ότι οι μάχες για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη παραμένουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές.

Η γενική εικόνα επιβεβαιώνει πως η πρωινή ζώνη συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο δυναμικά πεδία αντιπαράθεσης, με το κοινό να επιβραβεύει σταθερές αξίες αλλά και να δίνει ευκαιρίες σε εκπομπές που παρουσιάζουν φρεσκάδα και εναλλακτικές προσεγγίσεις.

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/9/2025)



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τηλεθέαση απογευματινής ζώνης: Δυναμικό ξεκίνημα με πρεμιέρες και αλλαγές στα στούντιο - Αυτo το πρόγραμμα τερμάτισε στην πρώτη θέση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τηλεθέαση απογευματινής ζώνης: Δυναμικό ξεκίνημα με πρεμιέρες και αλλαγές στα στούντιο - Αυτo το πρόγραμμα τερμάτισε στην πρώτη θέση
Τηλεθέαση Prime Time: Σαρωτική πρεμιέρα για “το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι” - Τι έκαναν οι άλλες πρεμιέρες;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τηλεθέαση Prime Time: Σαρωτική πρεμιέρα για “το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι” - Τι έκαναν οι άλλες πρεμιέρες;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Γιατί ρε πατέρα»: Έξυπνο γέλιο και ανατροπές στη νέα σειρά του ΑΝΤ1 - Μια φρέσκια κωμωδία που δεν υποτιμά το κοινό της
«Γιατί ρε πατέρα»: Έξυπνο γέλιο και ανατροπές στη νέα σειρά του ΑΝΤ1 - Μια φρέσκια κωμωδία που δεν υποτιμά το κοινό της
Τηλεθέαση Prime Time: Σαρωτική πρεμιέρα για “το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι” - Τι έκαναν οι άλλες πρεμιέρες;
Τηλεθέαση Prime Time: Σαρωτική πρεμιέρα για “το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι” - Τι έκαναν οι άλλες πρεμιέρες;
Τηλεθέαση απογευματινής ζώνης: Δυναμικό ξεκίνημα με πρεμιέρες και αλλαγές στα στούντιο - Αυτo το πρόγραμμα τερμάτισε στην πρώτη θέση
Τηλεθέαση απογευματινής ζώνης: Δυναμικό ξεκίνημα με πρεμιέρες και αλλαγές στα στούντιο - Αυτo το πρόγραμμα τερμάτισε στην πρώτη θέση
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό
Αλλαγές από αύριο στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 που επηρεάζει το Καλημέρα Ελλάδα...
Αλλαγές από αύριο στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 που επηρεάζει το Καλημέρα Ελλάδα...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό
Μια σιδηροδρομική σήραγγα σχεδόν ένα μίλι κάτω από τις Άλπεις θα μεταμορφώσει τα ταξίδια από την καρδιά της Ευρώπης στην Ιταλία
Μια σιδηροδρομική σήραγγα σχεδόν ένα μίλι κάτω από τις Άλπεις θα μεταμορφώσει τα ταξίδια από την καρδιά της Ευρώπης στην Ιταλία
Άνδρας που κουβαλάει φίδι ζητάει χρήματα από επιβάτες τρένου, η απάντηση των σιδηροδρόμων! Βίντο
Άνδρας που κουβαλάει φίδι ζητάει χρήματα από επιβάτες τρένου, η απάντηση των σιδηροδρόμων! Βίντο
Dashboard ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΕ ΜΙΑ ΟΘΟΝΗ
Dashboard ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΕ ΜΙΑ ΟΘΟΝΗ
Συντάξεις: Πληρώνονται και αναδρομικά έως 8.556 ευρώ για την ΕΑΣ σε συνταξιούχους Δημοσίου [Οι πίνακες με τα ποσά για ειδικά μισθολόγια και πολιτικούς συνταξιούχους]
Συντάξεις: Πληρώνονται και αναδρομικά έως 8.556 ευρώ για την ΕΑΣ σε συνταξιούχους Δημοσίου [Οι πίνακες με τα ποσά για ειδικά μισθολόγια και πολιτικούς συνταξιούχους]