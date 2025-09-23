2025-09-23 09:49:22
Φωτογραφία για Τηλεθέαση Prime Time: Σαρωτική πρεμιέρα για “το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι” - Τι έκαναν οι άλλες πρεμιέρες;

 



Δυναμική εκκίνηση για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, με τις πρεμιέρες σειρών στα μεγάλα κανάλια να φέρνουν ανακατατάξεις στον πίνακα τηλεθέασης. Σύμφωνα με τα μη καθαρά ποσοστά τηλεθέασης, “το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι” του Alpha κατέκτησε την κορυφή, σημειώνοντας 19,1% στο δυναμικό, ενώ σε δεκαπεντάλεπτο άγγιξε το εντυπωσιακό 23,4%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στον ΑΝΤ1, το “Grand Hotel” περιορίστηκε στο 8,2%, ενώ η νεοεισερχόμενη σειρά “Γιατί ρε πατέρα” κατάφερε ελαφρώς καλύτερη επίδοση με 9,2%. Η επιτυχημένη σειρά του Mega, “Η Γη της Ελιάς”, διατήρησε σταθερή δυναμική, καταγράφοντας 11,5% στο πρώτο επεισόδιο και 11% στο δεύτερο.

Στον χώρο της ψυχαγωγίας, η “Φάρμα” κινήθηκε στο 8,9%, ενώ στον ΣΚΑΪ το Exathlon έμεινε χαμηλότερα, στο 6,5%. Στη δημόσια τηλεόραση, οι επιδόσεις ήταν πιο περιορισμένες: “Το Παιδί” στην ΕΡΤ1 κατέγραψε 3,1%, η σειρά “Καλά θα πάει κι αυτό” έφτασε στο 3,2%, ενώ η εκπομπή “11 αυτοί, 11 εμείς” σημείωσε 4,6%.

Η χθεσινή prime time αναμέτρηση δείχνει πως οι θεατές γύρισαν δυναμικά στη μυθοπλασία, με τον Alpha να βγαίνει μεγάλος κερδισμένος της βραδιάς. Οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι παραγωγές θα προσπαθήσουν να σταθεροποιήσουν το κοινό τους και να ανεβάσουν κι άλλο τα νούμερα.

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/9/2025)



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών: «Σούπερ Κατερίνα» στην κορυφή – Άνοδος για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών: «Σούπερ Κατερίνα» στην κορυφή – Άνοδος για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1
Πρωινή τηλεοπτική μάχη: Σταθερά πρώτη η «Κοινωνία Ώρα MEGA» και το«Happy Day»- Ανεβάζει στροφές το «Καλημέρα Ελλάδα»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή τηλεοπτική μάχη: Σταθερά πρώτη η «Κοινωνία Ώρα MEGA» και το«Happy Day»- Ανεβάζει στροφές το «Καλημέρα Ελλάδα»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Άλλη μια δραματική σειρά «Alpha style»... - Οικογενειακή ιστορία και συγκινήσεις
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Άλλη μια δραματική σειρά «Alpha style»... - Οικογενειακή ιστορία και συγκινήσεις
«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» - Διαβάστε τα πάντα για τη νέα σειρά του ALPHA που κάνει σήμερα πρεμιέρα
«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» - Διαβάστε τα πάντα για τη νέα σειρά του ALPHA που κάνει σήμερα πρεμιέρα
Οι «Σέρρες» κάνουν σήμερα πρεμιέρα - Διαβάστε τα δύο πρώτα επεισόδια πριν παιχτεί στην tv
Οι «Σέρρες» κάνουν σήμερα πρεμιέρα - Διαβάστε τα δύο πρώτα επεισόδια πριν παιχτεί στην tv
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών: «Σούπερ Κατερίνα» στην κορυφή – Άνοδος για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών: «Σούπερ Κατερίνα» στην κορυφή – Άνοδος για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1
Τηλεθέαση απογευματινής ζώνης: Δυναμικό ξεκίνημα με πρεμιέρες και αλλαγές στα στούντιο - Αυτo το πρόγραμμα τερμάτισε στην πρώτη θέση
Τηλεθέαση απογευματινής ζώνης: Δυναμικό ξεκίνημα με πρεμιέρες και αλλαγές στα στούντιο - Αυτo το πρόγραμμα τερμάτισε στην πρώτη θέση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τηλεθέαση απογευματινής ζώνης: Δυναμικό ξεκίνημα με πρεμιέρες και αλλαγές στα στούντιο - Αυτo το πρόγραμμα τερμάτισε στην πρώτη θέση
Τηλεθέαση απογευματινής ζώνης: Δυναμικό ξεκίνημα με πρεμιέρες και αλλαγές στα στούντιο - Αυτo το πρόγραμμα τερμάτισε στην πρώτη θέση
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό
Μια σιδηροδρομική σήραγγα σχεδόν ένα μίλι κάτω από τις Άλπεις θα μεταμορφώσει τα ταξίδια από την καρδιά της Ευρώπης στην Ιταλία
Μια σιδηροδρομική σήραγγα σχεδόν ένα μίλι κάτω από τις Άλπεις θα μεταμορφώσει τα ταξίδια από την καρδιά της Ευρώπης στην Ιταλία
Άνδρας που κουβαλάει φίδι ζητάει χρήματα από επιβάτες τρένου, η απάντηση των σιδηροδρόμων! Βίντο
Άνδρας που κουβαλάει φίδι ζητάει χρήματα από επιβάτες τρένου, η απάντηση των σιδηροδρόμων! Βίντο
Dashboard ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΕ ΜΙΑ ΟΘΟΝΗ
Dashboard ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΕ ΜΙΑ ΟΘΟΝΗ