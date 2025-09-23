Δυναμική εκκίνηση για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, με τις πρεμιέρες σειρών στα μεγάλα κανάλια να φέρνουν ανακατατάξεις στον πίνακα τηλεθέασης. Σύμφωνα με τα μη καθαρά ποσοστά τηλεθέασης, “το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι” του Alpha κατέκτησε την κορυφή, σημειώνοντας 19,1% στο δυναμικό, ενώ σε δεκαπεντάλεπτο άγγιξε το εντυπωσιακό 23,4%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στον ΑΝΤ1, το “Grand Hotel” περιορίστηκε στο 8,2%, ενώ η νεοεισερχόμενη σειρά “Γιατί ρε πατέρα” κατάφερε ελαφρώς καλύτερη επίδοση με 9,2%. Η επιτυχημένη σειρά του Mega, “Η Γη της Ελιάς”, διατήρησε σταθερή δυναμική, καταγράφοντας 11,5% στο πρώτο επεισόδιο και 11% στο δεύτερο.

Στον χώρο της ψυχαγωγίας, η “Φάρμα” κινήθηκε στο 8,9%, ενώ στον ΣΚΑΪ το Exathlon έμεινε χαμηλότερα, στο 6,5%. Στη δημόσια τηλεόραση, οι επιδόσεις ήταν πιο περιορισμένες: “Το Παιδί” στην ΕΡΤ1 κατέγραψε 3,1%, η σειρά “Καλά θα πάει κι αυτό” έφτασε στο 3,2%, ενώ η εκπομπή “11 αυτοί, 11 εμείς” σημείωσε 4,6%.

Η χθεσινή prime time αναμέτρηση δείχνει πως οι θεατές γύρισαν δυναμικά στη μυθοπλασία, με τον Alpha να βγαίνει μεγάλος κερδισμένος της βραδιάς. Οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι παραγωγές θα προσπαθήσουν να σταθεροποιήσουν το κοινό τους και να ανεβάσουν κι άλλο τα νούμερα.

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/9/2025)

