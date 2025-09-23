2025-09-23 23:05:28

Προκλητικές μεθοδεύσεις αναφορικά με τον ορισμό Δ.Σ. στον νέο ΟΣΕ καταγγέλλουν 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή, με αντικείμενο τον διορισμό εν ενεργεία στελέχους της ΣΤΑΣΥ στο νέο Δ.Σ. της «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος».kathimerini.grΟπως αναφέρουν, «το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της νέας εταιρείας ανακοινώθηκε περί τα τέλη Αυγούστου 2025 και μεταξύ των επτά (7) προσώπων sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ