2025-09-23 23:09:33
Φωτογραφία για Ασπρόπυργος: Ρομά λεηλάτησαν τον παλιό σταθμό του ΟΣΕ – Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω
Τρεις Ρομά συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω από την ΟΠΚΕ Ασπροπύργου, την ώρα που αφαιρούσαν σιδηρικά και μαντεμένιο κρουνό από τον παλιό σταθμό του ΟΣΕ.thriassio.grΣοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον Ασπρόπυργο, όταν τρεις Ρομά εισέβαλαν στον παλιό σταθμό του ΟΣΕ, πάνω από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, και αφαίρεσαν δημόσιο υλικό.Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΟΣΕ: Θέμα ασυμβίβαστου θέτουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για μέλη του Δ.Σ.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΟΣΕ: Θέμα ασυμβίβαστου θέτουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για μέλη του Δ.Σ.
ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ: Στο β’ τρίμηνο του 2026 η σταδιακή έναρξη λειτουργίας του ETCS στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ: Στο β’ τρίμηνο του 2026 η σταδιακή έναρξη λειτουργίας του ETCS στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Επεισόδια στον σιδηροδρομικό σταθμό Centrale του Μιλάνου
Επεισόδια στον σιδηροδρομικό σταθμό Centrale του Μιλάνου
Hellenic Train: Αλλαγή αποβάθρας από σήμερα στο σταθμό Αφίδναι
Hellenic Train: Αλλαγή αποβάθρας από σήμερα στο σταθμό Αφίδναι
Η απόφαση του δικαστηρίου για τον θανάσιμο τραυματισμό επιβάτη στο σιδηροδρομικό σταθμό Δομοκού
Η απόφαση του δικαστηρίου για τον θανάσιμο τραυματισμό επιβάτη στο σιδηροδρομικό σταθμό Δομοκού
Hellenic Train : Ανεστάλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος όγω φωτιάς
Hellenic Train : Ανεστάλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος όγω φωτιάς
Η Σερβία απαγγέλλει κατηγορίες σε πρώην υπουργό και 12 ακόμη άτομα για την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ
Η Σερβία απαγγέλλει κατηγορίες σε πρώην υπουργό και 12 ακόμη άτομα για την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Προσωρινή αναστολή λειτουργίας τεσσάρων σταθμών του μετρό την Τετάρτη
Προσωρινή αναστολή λειτουργίας τεσσάρων σταθμών του μετρό την Τετάρτη
Hellenic Train: Ανεστάλη η κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος - Άδενδρο εξαιτίας πυρκαγιάς
Hellenic Train: Ανεστάλη η κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος - Άδενδρο εξαιτίας πυρκαγιάς
Πέτρος Κουσουλός: Ο ΑΝΤ1 γνωρίζει τα πάντα. Αν θέλετε να καταφύγετε στο ΕΣΡ
Πέτρος Κουσουλός: Ο ΑΝΤ1 γνωρίζει τα πάντα. Αν θέλετε να καταφύγετε στο ΕΣΡ
Κι ο ΑΝΤ1 απαντά με διπλό επεισόδιο «Grand Hotel» έναντι του «Άγιου Έρωτα»
Κι ο ΑΝΤ1 απαντά με διπλό επεισόδιο «Grand Hotel» έναντι του «Άγιου Έρωτα»
Ο ιστορικός σιδηροδρομικός σταθμός Sirkeci της Κωνσταντινούπολης μεταμορφώνεται σε ένα ζωντανό πολιτιστικό κέντρο
Ο ιστορικός σιδηροδρομικός σταθμός Sirkeci της Κωνσταντινούπολης μεταμορφώνεται σε ένα ζωντανό πολιτιστικό κέντρο