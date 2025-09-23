2025-09-23 23:09:33

Τρεις Ρομά συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω από την ΟΠΚΕ Ασπροπύργου, την ώρα που αφαιρούσαν σιδηρικά και μαντεμένιο κρουνό από τον παλιό σταθμό του ΟΣΕ.thriassio.grΣοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον Ασπρόπυργο, όταν τρεις Ρομά εισέβαλαν στον παλιό σταθμό του ΟΣΕ, πάνω από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, και αφαίρεσαν δημόσιο υλικό.Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του sidirodromikanea

