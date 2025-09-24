





Η ΕΡΤ1 παρουσιάζει τη σειρά TV Land, ένα από τα πιο φιλόδοξα τηλεοπτικά εγχειρήματα της νέας σεζόν, που υπόσχεται να ανοίξει διάπλατα τις πόρτες των παρασκηνίων της μικρής οθόνης. Πρόκειται για ένα κωμικό σίριαλ που ρίχνει φως στις δυσκολίες, τις συγκρούσεις και τα απρόοπτα πίσω από τη δημιουργία μιας σειράς, φέρνοντας τους τηλεθεατές πιο κοντά στον κόσμο της τηλεοπτικής παραγωγής.

Η ιδέα ανήκει στη Φρόσω Ράλλη, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Φειδάς, γνωστός για το καυστικό του χιούμορ και τις ανατροπές. Η παραγωγή έχει ανατεθεί στην εταιρεία Feelgood, με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 3,6 εκατομμύρια ευρώ, στοιχείο που δείχνει τη σοβαρή επένδυση της δημόσιας τηλεόρασης στη μυθοπλασία.







Πλοκή

Η ιστορία διαδραματίζεται στα παρασκήνια μιας μεγάλης εταιρείας παραγωγών που παλεύει να διατηρήσει στον “αέρα” τη σαπουνόπερα «Απαγορευμένη Ηδονή». Όταν ένα δημοσιογραφικό συνεργείο εισβάλλει στα παρασκήνια, έρχονται στο φως μυστικά, ίντριγκες και ερωτικές περιπέτειες, αποκαλύπτοντας τη σκοτεινή αλλά και κωμική πλευρά της τηλεόρασης.

Το καστ

Στη σειρά συμμετέχει μια εντυπωσιακή ομάδα ηθοποιών:

Σάννυ Χατζηαργύρη

Φωτεινή Αθερίδου

Ιωάννης Παπαζήσης

Σύλβια Δεληκούρα

Κώστας Αποστολάκης

Η παρουσία αυτών των γνωστών ονομάτων δημιουργεί προσδοκίες για εξαιρετικές ερμηνείες και χημεία επί της οθόνης.

Γιατί αξίζει την προσοχή μας

Με 12 επεισόδια διάρκειας 45 λεπτών, το TV Land δεν είναι απλώς μια ακόμη κωμική σειρά. Είναι μια αυτοαναφορική ματιά στον κόσμο των media, που συνδυάζει χιούμορ και κοινωνικό σχόλιο, προσφέροντας μια διαφορετική οπτική στον τρόπο που «γεννιούνται» οι αγαπημένες μας σειρές. Η υψηλή παραγωγή και το ευρηματικό concept καθιστούν τη σειρά μία από τις πιο αναμενόμενες της σεζόν.







Η ημερομηνία πρεμιέρας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, αλλά τα γυρίσματα ξεκινούν μέσα στο φθινόπωρο και η σειρά θα ενταχθεί στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1 για το 2025–2026. Το TV Land έρχεται να ανανεώσει τον χάρτη της ελληνικής τηλεόρασης, δίνοντας στους θεατές έναν λόγο παραπάνω να στραφούν στη δημόσια τηλεόραση.

