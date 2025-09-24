2025-09-24 16:39:13
Σημαντικές εξελίξεις φαίνεται πως σημειώνονται στο τηλεοπτικό επιτελείο της Κατερίνας Καινούργιου. Σύμφωνα με πληροφορίες του nassosblog.gr, από την Πέμπτη ο Θοδωρής Σημαντηράκης βρίσκεται εκτός της εκπομπής, καθώς υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του νέου αρχισυντάκτη.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι από την Παρασκευή, στο ακουστικό της παρουσιάστριας δίνει πλέον οδηγίες στέλεχος από το πρόγραμμα του καναλιού, γεγονός που επιβεβαιώνει τις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Σημαντηράκης, όπως όλα δείχνουν, δεν άντεξε την πίεση που επικρατεί στο παρασκήνιο της εκπομπής.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να γίνουν γνωστές τις επόμενες ημέρες, καθώς το ενδιαφέρον για τις ανακατατάξεις πίσω από τις κάμερες παραμένει έντονο.



Πηγή: tvnea.com
