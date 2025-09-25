2025-09-25 09:32:03
Η μάχη της πρωινής ζώνης συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, καθώς τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό δείχνουν ξεκάθαρα τις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε για ακόμη μία φορά η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» με ποσοστό 17,5%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δυναμική και τη διαρκή αποδοχή του κοινού.

Ακολούθησε σε τροχιά ανόδου το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 με 14%, δείχνοντας σημάδια ισχυρής αντεπίθεσης. Λίγο πιο κάτω, το «Happy Day» συγκέντρωσε 13,7%, κρατώντας σταθερά τη δική του μερίδα στη μάχη της τηλεθέασης.

Από εκεί και πέρα, η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 8%, ενώ το «Ώρα Ελλάδος» του OPEN περιορίστηκε στο 6,7%. Τέλος, το «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ1  4,7%.

Η πρωινή ζώνη, όπως όλα δείχνουν, διαμορφώνεται σε ένα πεδίο σκληρού ανταγωνισμού, με μικρές αλλά κρίσιμες διαφορές να καθορίζουν τη θέση κάθε εκπομπής στην κούρσα για την πρωτιά.

