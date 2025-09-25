Η μεσημεριανή ζώνη της τηλεόρασης αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά πεδίο δυνατού ανταγωνισμού, με τα μη καθαρά ποσοστά τηλεθέασης να δείχνουν ξεκάθαρα ποιος κέρδισε το ενδιαφέρον του κοινού.

Συγκεκριμένα, η εκπομπή «Αποκαλύψεις» κατέκτησε την πρώτη θέση σημειώνοντας 12,6%, αφήνοντας πίσω τους ανταγωνιστές της. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η οποία συγκέντρωσε 9,6%, παραμένοντας σταθερά σε υψηλά επίπεδα απήχησης.

Στην τρίτη θέση συναντάμε την εκπομπή του ΣΚΑΪ «Live You» με 4,9%, ενώ ακολούθησε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 4,3%. Την πεντάδα συμπλήρωσε η εκπομπή «Ποπ Μαγειρική», η οποία κατέγραψε 1,3%, προσελκύοντας ένα μικρότερο αλλά πιστό κοινό.

Η μάχη στη μεσημεριανή ζώνη φαίνεται πως συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, καθώς το τηλεοπτικό κοινό μοιράζεται ανάμεσα σε διαφορετικά είδη εκπομπών.

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (24/9/2025)

Πηγή: tvnea.com