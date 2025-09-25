2025-09-25 09:32:03
Φωτογραφία για Τηλεθέαση: «Αποκαλύψεις» στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης

Η μεσημεριανή ζώνη της τηλεόρασης αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά πεδίο δυνατού ανταγωνισμού, με τα μη καθαρά ποσοστά τηλεθέασης να δείχνουν ξεκάθαρα ποιος κέρδισε το ενδιαφέρον του κοινού.

Συγκεκριμένα, η εκπομπή «Αποκαλύψεις» κατέκτησε την πρώτη θέση σημειώνοντας 12,6%, αφήνοντας πίσω τους ανταγωνιστές της. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η οποία συγκέντρωσε 9,6%, παραμένοντας σταθερά σε υψηλά επίπεδα απήχησης.

Στην τρίτη θέση συναντάμε την εκπομπή του ΣΚΑΪ «Live You» με 4,9%, ενώ ακολούθησε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 4,3%. Την πεντάδα συμπλήρωσε η εκπομπή «Ποπ Μαγειρική», η οποία κατέγραψε 1,3%, προσελκύοντας ένα μικρότερο αλλά πιστό κοινό.

Η μάχη στη μεσημεριανή ζώνη φαίνεται πως συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, καθώς το τηλεοπτικό κοινό μοιράζεται ανάμεσα σε διαφορετικά είδη εκπομπών.

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (24/9/2025)



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Σφαίρα πάει η Καινούργιου - Στην 2η θέση ο Λιάγκας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Σφαίρα πάει η Καινούργιου - Στην 2η θέση ο Λιάγκας
Τηλεθέαση Πρωινών Ενημερωτικών: Στην πρώτη θέση το Κοινωνία ώρα MEGA - Ανεβαίνει το Καλημέρα Ελλάδα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τηλεθέαση Πρωινών Ενημερωτικών: Στην πρώτη θέση το Κοινωνία ώρα MEGA - Ανεβαίνει το Καλημέρα Ελλάδα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τηλεθέαση Πρωινών Ενημερωτικών: Στην πρώτη θέση το Κοινωνία ώρα MEGA - Ανεβαίνει το Καλημέρα Ελλάδα
Τηλεθέαση Πρωινών Ενημερωτικών: Στην πρώτη θέση το Κοινωνία ώρα MEGA - Ανεβαίνει το Καλημέρα Ελλάδα
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Σφαίρα πάει η Καινούργιου - Στην 2η θέση ο Λιάγκας
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Σφαίρα πάει η Καινούργιου - Στην 2η θέση ο Λιάγκας
Χάρης Λεμπιδάκης: Απαντά για τη χαμηλή τηλεθεάση – «Το 80% της τηλεόρασης κάνει χαμηλά νούμερα…»
Χάρης Λεμπιδάκης: Απαντά για τη χαμηλή τηλεθεάση – «Το 80% της τηλεόρασης κάνει χαμηλά νούμερα…»
Τηλεθέαση Πρωινών Ενημερωτικών: Σάρωσε ξανά η «Κοινωνία Ώρα Mega» με κορύφωση 35,2%
Τηλεθέαση Πρωινών Ενημερωτικών: Σάρωσε ξανά η «Κοινωνία Ώρα Mega» με κορύφωση 35,2%
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Η Κατερίνα Καινούργιου σταθερά στην κορυφή
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Η Κατερίνα Καινούργιου σταθερά στην κορυφή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Ε.Ε.Ε ΒΑΖΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΕΝΟΛΗΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ...ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ COOKIES
Η Ε.Ε.Ε ΒΑΖΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΕΝΟΛΗΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ...ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ COOKIES
H ΣΕΙΡA THE EXPANSE ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ..ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ
H ΣΕΙΡA THE EXPANSE ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ..ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ
Το Μέλλον της Τηλεόρασης: Πώς το Streaming, τα Κοινωνικά Δίκτυα και οι Έξυπνες Συσκευές Αλλάζουν τον Τρόπο που Παρακολουθούμε
Το Μέλλον της Τηλεόρασης: Πώς το Streaming, τα Κοινωνικά Δίκτυα και οι Έξυπνες Συσκευές Αλλάζουν τον Τρόπο που Παρακολουθούμε
Συντάξεις: Τι αυξήσεις θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά [πίνακες]
Συντάξεις: Τι αυξήσεις θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά [πίνακες]
Χρ. Παληός, ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ: Στρατηγικό επενδυτικό σχέδιο 10 δισ. ευρώ για την επόμενη δεκαετία
Χρ. Παληός, ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ: Στρατηγικό επενδυτικό σχέδιο 10 δισ. ευρώ για την επόμενη δεκαετία