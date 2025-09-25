2025-09-25 09:32:03
Τα πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα συνεχίζουν τη «μάχη» της τηλεθέασης, με την Κατερίνα Καινούργιου να κυριαρχεί για ακόμη μια φορά. Η εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha κατέγραψε 21,7% στο δυναμικό κοινό, ενώ σε τέταρτο εκτοξεύτηκε στο 25,6%, επιβεβαιώνοντας την πρωτοκαθεδρία της.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα στον ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 13,7%. Αντίθετα, σε χαμηλότερα νούμερα κινείται το «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά, περιοριζόμενο στο 8,3%, ενώ ακολούθησε το «Breakfast @Star» με 7,2%.

Στην ενημερωτική ζώνη, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ σημείωσαν 5,8%, στο Open το «10 Παντού» κατέγραψε 2,8%, ενώ στην ΕΡΤ1 η εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» έκλεισε στο 3,5%.

Η εικόνα δείχνει καθαρά ότι η Κατερίνα Καινούργιου έχει αποκτήσει σαφές προβάδισμα στην πρωινή ζώνη, αφήνοντας σε μεγάλη απόσταση τον ανταγωνισμό.



*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (24/9/2025)



Πηγή: tvnea.com
