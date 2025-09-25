freegr

Μια φωτογραφία της Τζούλι Μάο στο τεθωρακισμένο τερματικό του χεριού του Μίλερ. 'Η επέκταση' S1E1. ΠΙΣΤΩΣΗ: SYFYΑν μοιάζει με ένα κινητό τηλέφωνο και οι άνθρωποι φαίνεται να το χρησιμοποιούν σαν κινητό τηλέφωνο, τότε πρέπει να είναι ένα κινητό τηλέφωνο. Σωστά? Δεν είναι απαραιτήτως - η διαφανής φορητή συσκευή που χρησιμοποιούν οι χρήστες στη σειρά δικτύου Syfy Η επέκτασηδεν είναι κινητό τηλέφωνο. Είναι ένα τερματικό χέρι.Ο Ty Franck και ο Daniel Abraham γράφουν τα μυθιστορήματα του Expanse , τα μυθιστορήματα και τα διηγήματα χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο James S. Corey. Παράγουν επίσης τηλεοπτικές σειρές. Πρόσφατα, είπα στον Franck ότι σκέφτηκα ένα άρθρο που εξήγησε πώς η διεπαφή σε αυτό που σκέφτηκα ήταν Τα κινητά τηλέφωνα της Expanse σχετίζονται με τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούμε σήμερα. Μου είπε ότι δεν είχαν σκεφτεί πολύ να επεξεργαστούν τις λεπτομέρειες της διασύνδεσης. Buzzkill για μένα. Συνέχισε να λέει ότι ρωτάει πολύ για το "κινητό τηλέφωνο" και αν ήθελα πραγματικά να γράψω γι 'αυτό, θα τον άρεσε αν αφήσω τους ανθρώπους να γνωρίζουν ότι είναι ένα τερματικό χέρι, όχι ένα κινητό τηλέφωνο.Μια έκδοση μεγέθους tablet του τερματικού χειρός. 'Η επέκταση', S1E9. ΠΙΣΤΩΣΗ: SYFYΛοιπόν, ποια είναι η διαφορά; Το τερματικό χειρός εκπληρώνει πολλές από τις ίδιες λειτουργίες με ένα κινητό τηλέφωνο, αλλά η κατασκευή της συσκευής και η υποδομή που στηρίζεται είναι εντελώς διαφορετικές. Τα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα είναι αρκετά ισχυροί φορητοί υπολογιστές. Όπως μου είπε ο Αβραάμ σε ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι τερματικοί σταθμοί δεν είναι. Έχουν ελάχιστη ισχύ επεξεργασίας ή μνήμη επί του σκάφους και λειτουργούν περισσότερο ως έξυπνη οθόνη από μια υπολογιστική συσκευή. Το μέγεθος της οθόνης δεν έχει σημασία. Οι συσκευές μεγέθους tablet που βλέπετε στην εκπομπή είναι μόνο μεγαλύτερες εκδόσεις των τερματικών χειρός.Τα κινητά τηλέφωνα επικοινωνούν μέσω δικτύων κυψελωτών υπηρεσιών που ανήκουν και λειτουργούν από μεγάλες εταιρείες. Οι τεράστιες αποστάσεις που τίθενται σε λειτουργία όταν οι άνθρωποι εξαπλώνονται σε όλο το ηλιακό σύστημα καθιστούν τον έλεγχο των δικτύων πληροφόρησης από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών μη πρακτικό. Όπως έλεγε ο Αβραάμ, "δεν μπορείτε να πάρετε κανένα μπαράκι έξω στη ζώνη."ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΦΟΡΕΣΤα τερματικά χειρός στο The Expanse επικοινωνούν απευθείας με έξυπνες συσκευές στο άμεσο περιβάλλον τους και με τοπικά δίκτυα υπολογιστών. Τα δίκτυα γενικά βρίσκονται σε οποιαδήποτε δομή καθιστά το τοπικό περιβάλλον κατοικήσιμο για τον άνθρωπο. Όταν ο Holden βρίσκεται στο Rocinante , το τερματικό του χεριού επικοινωνεί με το δίκτυο υπολογιστών της Rocinante . Δεν έχει σημασία αν το πλοίο βρίσκεται στο χώρο ή είναι συνδεδεμένο σε ένα σταθμό. Όταν βρίσκεστε στο πλοίο, το τερματικό χέρι σας επικοινωνεί με το πλοίο. Όταν ο Holden εγκαταλείπει το Rocinante και εισέρχεται στο σταθμό Tycho, το τερματικό του χεριού επικοινωνεί με το δίκτυο του Tycho.Τα τερματικά χειρός λειτουργούν σε ένα καθολικό πρωτόκολλο δεδομένων που θα ήταν η φυσική εξέλιξη των πρωτοκόλλων TCP και UDP. Οι διάφορες παρατάξεις - η Γη, ο Άρης και η Ζώνη - χρησιμοποιούν όλο αυτό το πρωτόκολλο, ώστε ένας Belter που επισκέφθηκε τον Άρη, για παράδειγμα, θα μπορούσε να συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο χρησιμοποιώντας το τερματικό του χεριού. Η πρόσβασή της σε πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο ενδέχεται να περιορίζεται από τους περιορισμούς ασφαλείας.Ο Άλεξ επαναλαμβάνει την επίθεση στον Σταθμό Thoth. 'Η επέκταση' S2E3. ΠΙΣΤΩΣΗ: SYFYΤα τερματικά χειρός αναγνωρίζουν τον χρήστη και συγχρονίζονται με τον ιδιοκτήτη τους. Παρέχουν πληροφορίες σχετικές με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του ιδιοκτήτη ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Για παράδειγμα, όταν βρίσκονται στη γέφυρα του Rocinante , η Naomi, μηχανικός του πλοίου, λαμβάνει τεχνικές πληροφορίες για το τερματικό της και ο Alex, ο πλοηγός του πλοίου , παίρνει πληροφορίες πλοήγησης.Εάν κάποιος έπρεπε να παραλάβει (ή να κλέψει) το χέρι ενός άλλου τερματικού σταθμού, η πρόσβασή του σε πληροφορίες θα ήταν περιορισμένη εάν δεν υπήρχαν ειδικά δικαιώματα πρόσβασης. Στη γενική περίπτωση, το τερματικό μπορεί να παρέχει μόνο πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε οποιονδήποτε στο δίκτυο. Το δίκτυο στο Rocinante θα μπορούσε να διαμορφωθεί έτσι ώστε κάθε μέλος του πληρώματος να μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τα καθήκοντά του από το τερματικό σταθμό κάποιου ή κάθε μέλος του πληρώματος θα μπορούσε να ορίσει τις δικές του παραμέτρους πρόσβασης. Ο Abraham επεσήμανε ότι μια άλλη επιλογή θα ήταν να δοθεί η δυνατότητα στον AI στο δίκτυο Rocinante να χορηγεί άδειες πρόσβασης κατά περίπτωση, ανάλογα με το ποιος χρησιμοποίησε το τερματικό σταθμό, τις πληροφορίες που ζητήθηκαν και τι συνέβαινε επί του πλοίου.Τα ημιδιαφανή τερματικά χειρός με τις λειτουργίες επαυξημένης πραγματικότητας τους φαίνονται εξωτικά, αλλά δεν αντιμετωπίζονται σαν κάτι ιδιαίτερο από τους χαρακτήρες στο The Expanse . Ο Mark Fergus, ο οποίος ανέπτυξε τη σειρά Syfy μαζί με τον Hawk Ostby, μου είπε ότι η μη νοσταλγική στάση που εμφανίζουν οι χαρακτήρες αντιπροσωπεύει ένα από τα φιλοσοφικά θεμέλια της σειράς.Υπάρχουν στελέχη επιστημονικής φαντασίας που αντιμετωπίζουν την τεχνολογία είτε ως πανάκεια που οδηγεί την ανθρωπότητα σε μια χρυσή εποχή είτε ως την τελική απειλή για την ανθρώπινη ύπαρξη. Οι συγγραφείς και οι δημιουργοί του The Expanse θεωρούν ότι η τεχνολογία αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ανθρώπου, αλλά δεν εξαλείφει αυτές τις ανάγκες, είτε ικανοποιώντας πλήρως είτε καταστρέφοντας τους ανθρώπους που τις έχουν. Η τεχνολογία προχωρά αλλά τα ανθρώπινα προβλήματα παραμένουν.Μπορείτε μάλλον να μαντέψετε ποιες εικόνες έχει ο Diogo στο τερματικό του χεριού. . . γιατί εφηβικά αγόρια. 'Η επέκταση' S2E3. ΠΙΣΤΩΣΗ: SYFYΟι τερματικοί χειριστές στο The Expanse είναι συνήθη εργαλεία που εξυπηρετούν μια λειτουργία. Είναι σαν ένα σφυρί σε αυτό το θέμα. Μπορούμε να δούμε πώς μπορεί να έχουν εξελιχθεί από την τρέχουσα τεχνολογία κινητών τηλεφώνων μας και να ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη. Αν τους φάνηκε η προσοχή τους, οι χαρακτήρες στο The Expanse μπορούσαν να δουν γιατί ίσως να είμαστε ενδιαφέρουσες, αλλά πιθανότατα θα τους νοιάζονταν όσο και εσύ και εγώ φροντίσαμε ότι το σφυρί στην εργαλειοθήκη μας εξελίχθηκε από ένα ξύλινο σφυρί.Η εποχή 2 της The Expanse εκπέμπεται προς το παρόν στο δίκτυο Syfy την Τετάρτη στις 10:00 μ.μ. EST.Για περισσότερα σχετικά με την επιστήμη και την τεχνολογία στο The Expanse , δείτε αυτά τα άρθρα.Τόσο το κοινό που έβλεπε το θέαμα όσο και το πλήρωμα του Rocinante ήρθαν αντιμέτωποι με ένα υβριδικό πρωτόκολλο-άνθρωπο στο φινάλε της σεζόν. Μάθετε τι πήγε στην κατασκευή του υβριδίου. Το επεισόδιο 7 ανοίγει με μια νιφάδα του αίματος παρασύρεται στην επιφάνεια του Ganymede. Θα μπορούσαν να σχηματιστούν νιφάδες χιονιού στο Ganymede; Ελέγξτε τον πλούτο των επιστημονικών και τεχνολογικών λεπτομερειών που συσκευάζονται στην εκκίνηση του γιγαντιαίου διαστημικού σκάφους Nauvoo στο Επεισόδιο 4 της Εποχής 2.Freegr network blog- News about pc, technology.