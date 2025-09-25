2025-09-25 12:22:06
Φωτογραφία για Έρχεται το “The 1% Club” με τον Πέτρο Πολυχρονίδη – Η μεγάλη πρεμιέρα του Star πριν τις γιορτές
Το Star προχωρά με σταθερά και προσεκτικά βήματα στον εμπλουτισμό της βραδινής του ζώνης, επιλέγοντας να παρουσιάζει σταδιακά τα νέα του χαρτιά. Ένα από τα δυνατά «όπλα» που έχει ετοιμάσει εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο είναι το πολυσυζητημένο «The 1% Club». Στην πρόσφατη παρουσίαση προγραμμάτων ανακοινώθηκε επίσημα ότι την παρουσίαση θα αναλάβει ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ενώ ήδη από το καλοκαίρι είχε κυκλοφορήσει τρέιλερ συμμετοχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, τα γυρίσματα προγραμματίζονται να ξεκινήσουν μέσα στον Δεκέμβριο, όταν και θα είναι έτοιμο το σκηνικό. Αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις, η πρεμιέρα του τηλεπαιχνιδιού αναμένεται λίγο πριν τις γιορτές, με στόχο στη συνέχεια να καθιερωθεί στη βραδινή ζώνη του Star στο δεύτερο μισό της σεζόν, παράλληλα με τον νέο κύκλο του «MasterChef».

Πηγή: tvnea.com
