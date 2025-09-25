Αθήνα 25.9.2025







Η Παγκόσμια Ημέρα Φαρμακοποιού αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο των φαρμακοποιών στην υγεία των πολιτών, προωθώντας την ασφαλή και σωστή χρήση των φαρμάκων, την πρόληψη των ασθενειών και την ανάπτυξη των υπηρεσιών φαρμακευτικής φροντίδας στα φαρμακεία, προς όφελος των ασθενών και των Συστημάτων Υγείας.

Στην εκδήλωση του Pharmaceutical Group European Union (PGEU) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με θέμα «Σχεδιάζοντας το μέλλον των Υπηρεσιών στο φαρμακείο της Ευρώπης» (Shaping the Future of Pharmacy Services in Europe) η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κυρία Roberta Metsola ξεκίνησε την ομιλία της με τη φράση «Κανένα Δημόσιο Σύστημα Υγείας δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τα φαρμακεία»!

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πολλοί ευρωβουλευτές και συμμετείχε αντιπροσωπεία από τον ΠΦΣ αλλά και εκπρόσωποι των φαρμακοποιών από ολόκληρη την Ευρώπη. Οι παρουσιάσεις και οι ομιλίες στη διάρκειά της ανέδειξαν τον ρόλο του φαρμακείου της κοινότητας ως πυλώνα εξέλιξης, καινοτομίας και φροντίδας για τον ασθενή, μέσα από νέες υπηρεσίες που ενισχύουν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Ακόμη συζητήθηκαν οι προκλήσεις και οι προοπτικές του επαγγέλματος, η αξία των διασυνεργασιών και η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, δεδομένων και πληροφοριών (data) για μετρήσιμα αποτελέσματα και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην υγειονομική φροντίδα.

.... αναγκαιότητα της αξιοποίησης των φαρμακείων από τα Ευρωπαϊκά Κράτη καθώς και το υψηλότατο κόστος που επιφέρει η καθυστέρηση της εφαρμογής των φαρμακευτικών υπηρεσιών στα συστήματα υγείας.

Η πλήρης αξιοποίηση του ρόλου του φαρμακοποιού θα οδηγήσει σε ένα Σύστημα Υγείας βιώσιμο, ανθρώπινο, αποδοτικό!







