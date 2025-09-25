2025-09-25 13:14:43
Φωτογραφία για Νέα εποχή για τον σιδηρόδρομο – Κυρανάκης: «Όλα αλλάζουν με επενδύσεις €10 δις»
Τον Αύγουστο του 2026 παραδίδονται τα έργα της Θεσσαλίας – Drones για τις αυτοψίες – Η Levante Ferries μπαίνει στο σιδηροδρομικό δίκτυο – Εκπαιδεύσεις στο ETCS και προσλήψεις με Έλληνες του εξωτερικούafteroffice.grΜετά από δεκαετίες υποεπένδυσης και στασιμότητας, ο ελληνικός σιδηρόδρομος αλλάζει ρότα. Η κυβέρνηση και ο ΟΣΕ σχεδιάζουν ένα δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 10 δισ. ευρώ, με στόχο sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΦΣ: Δελτίο τύπου για την παγκόσμια μέρα φαρμακοποιού
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΠΦΣ: Δελτίο τύπου για την παγκόσμια μέρα φαρμακοποιού
Στη Levante Trains η σιδηροδρομική γραμμή Κατάκολου – Αρχαίας Ολυμπίας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στη Levante Trains η σιδηροδρομική γραμμή Κατάκολου – Αρχαίας Ολυμπίας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το Μέλλον της Τηλεόρασης: Πώς το Streaming, τα Κοινωνικά Δίκτυα και οι Έξυπνες Συσκευές Αλλάζουν τον Τρόπο που Παρακολουθούμε
Το Μέλλον της Τηλεόρασης: Πώς το Streaming, τα Κοινωνικά Δίκτυα και οι Έξυπνες Συσκευές Αλλάζουν τον Τρόπο που Παρακολουθούμε
ΝΕΑ ΑΠΑΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤ- ΤΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΘΕΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΕΑ ΑΠΑΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤ- ΤΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΘΕΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Προαστιακός, Ενωτική Σίνδου και Γέφυρα Λουδία: Έργα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας
Προαστιακός, Ενωτική Σίνδου και Γέφυρα Λουδία: Έργα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας
Νέες Προσθήκες στο «Maestro»: Αυτοι αλλάζουν τις ισορροπίες στην 4η σεζόν
Νέες Προσθήκες στο «Maestro»: Αυτοι αλλάζουν τις ισορροπίες στην 4η σεζόν
Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας του μετρό – Κ. Κυρανάκης: «Οι νέοι θα γυρίζουν με ασφάλεια στο σπίτι τους από τη διασκέδαση»
Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας του μετρό – Κ. Κυρανάκης: «Οι νέοι θα γυρίζουν με ασφάλεια στο σπίτι τους από τη διασκέδαση»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Έρχεται το “The 1% Club” με τον Πέτρο Πολυχρονίδη – Η μεγάλη πρεμιέρα του Star πριν τις γιορτές
Έρχεται το “The 1% Club” με τον Πέτρο Πολυχρονίδη – Η μεγάλη πρεμιέρα του Star πριν τις γιορτές
Χωρίς το «Έχω παιδιά» στη μάχη της prime time το Mega... - Τι συμβαίνει;
Χωρίς το «Έχω παιδιά» στη μάχη της prime time το Mega... - Τι συμβαίνει;
Αυτό θα είναι το νέο σόου που ετοιμάζει στο OPEN ο Νίκος Κοκλώνης
Αυτό θα είναι το νέο σόου που ετοιμάζει στο OPEN ο Νίκος Κοκλώνης
Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» σε καθημερινή prime timeτου MEGA - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» σε καθημερινή prime timeτου MEGA - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Μελέτη εντοπίζει βασικούς ψυχοκοινωνικούς παράγοντες στρες στην οδήγηση εμπορευματικών τρένων
Μελέτη εντοπίζει βασικούς ψυχοκοινωνικούς παράγοντες στρες στην οδήγηση εμπορευματικών τρένων