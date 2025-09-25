2025-09-25 15:32:28
Φωτογραφία για Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τετάρτη 24/9/2025
Πώς διαμορφώθηκαν χθες οι μέσοι όροι τηλεθέασης των καναλιών εθνικής εμβέλειας στο σύνολο ημέρας; 

Στην αποτύπωση αυτή περιλαμβάνονται τα ποσοστά τόσο στο σύνολο κοινού, που καταγράφει τη γενική εικόνα της απήχησης, όσο και στο δυναμικό κοινό, το οποίο αποτελεί τον πιο εμπορικό δείκτη για τους σταθμούς και συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

 ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media Reserch

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Καλύτερα Αργά» : Η εκπομπή του ACTION 24 με την Αθηναΐδα Νέγκα έρχεται - Πότε κάνει πρεμιέρα;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Καλύτερα Αργά» : Η εκπομπή του ACTION 24 με την Αθηναΐδα Νέγκα έρχεται - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Ιορδάνης Χασαπόπουλος για Παπαδάκη: Δεν έφυγε επειδή μεγάλωσε, αλλά επειδή δεν “πήγαιναν” τα νούμερα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ιορδάνης Χασαπόπουλος για Παπαδάκη: Δεν έφυγε επειδή μεγάλωσε, αλλά επειδή δεν “πήγαιναν” τα νούμερα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (24/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (24/9/2025)
Αντιγριπικά εμβόλια 2025/2026: Γιατί φέτος είναι τριδύναμα, πότε ξεκινούν οι εμβολιασμοί
Αντιγριπικά εμβόλια 2025/2026: Γιατί φέτος είναι τριδύναμα, πότε ξεκινούν οι εμβολιασμοί
Πέμπτη, 25/9/2025: Εργασίες ημέρας
Πέμπτη, 25/9/2025: Εργασίες ημέρας
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (24/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (24/9/2025)
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 23/9/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 23/9/2025
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Extreme Makeover: Home Edition» – Το μεγαλύτερο σόου ανακατασκευής σπιτιών έρχεται στην Ελλάδα - Δείτε το πρώτο teaser
«Extreme Makeover: Home Edition» – Το μεγαλύτερο σόου ανακατασκευής σπιτιών έρχεται στην Ελλάδα - Δείτε το πρώτο teaser
Ο σιδηροδρομικός τομέας συμβάλλει στο 1,4% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο σιδηροδρομικός τομέας συμβάλλει στο 1,4% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ακόμα μια δραματική σειρά στον ALPHA κάνει πρεμιερα - Το «Nα με λες μαμά» απόψε στις 21:00 με διπλό επεισόδιο
Ακόμα μια δραματική σειρά στον ALPHA κάνει πρεμιερα - Το «Nα με λες μαμά» απόψε στις 21:00 με διπλό επεισόδιο
Η πρεμιέρα των πράσινων στο φετινό UEFA Europa League έρχεται σήμερα στον ΑΝΤ1
Η πρεμιέρα των πράσινων στο φετινό UEFA Europa League έρχεται σήμερα στον ΑΝΤ1
Η «Κεραία» επιστρέφει στο ΕΡΤnews με νέο κύκλο επεισοδίων... - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Η «Κεραία» επιστρέφει στο ΕΡΤnews με νέο κύκλο επεισοδίων... - Πότε κάνει πρεμιέρα;