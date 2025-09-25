Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα». Λίγο μετά την εκκίνηση της νέας τηλεοπτικής σεζόν, ο δημοσιογράφος του MEGA ρωτήθηκε τόσο για την αποχώρηση του Γιώργου Παπαδάκη από το «Καλημέρα Ελλάδα» όσο και για τη συνεργασία του με την Ανθή Βούλγαρη.«Άγχος δεν είχαμε στην πρεμιέρα. Γιατί να έχεις άγχος από ένα σημείο και μετά, ύστερα από τόσα χρόνια; Για να είναι επιτυχημένη μία ενημερωτική εκπομπή, πρέπει να έχει πράγματι ενημέρωση», είπε αρχικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.«Αυτό που μας έδεσε με την Ανθή είναι, νομίζω, η αγάπη για τη δουλειά. Αυτό έρχεται από μόνο του. […] Δεν ξέρω αν θα παρουσίαζα δελτίο ειδήσεων, δεν το έχω σκεφτεί καθόλου. Ήμουν πάντα άνθρωπος της πρωινής ενημέρωσης», παραδέχεται ο δημοσιογράφος.«Γιατί να μου γίνει πρόταση για το “Καλημέρα Ελλάδα” και γιατί να δεχτώ; Είμαι άνθρωπος του MEGA χρόνια τώρα. […] Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έχει κάνει πολλές πρωτοποριακές εκπομπές. Από το να σου αρέσει μία εκπομπή μέχρι να θέλεις να την κάνεις έχει τεράστια απόσταση», απαντά στη συνέχεια ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.«Δεν υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στην τηλεόραση. Δεν είναι θέμα ηλικίας, δεν έφυγε επειδή μεγάλωσε, αλλά επειδή δεν “πήγαιναν” τα νούμερα. Όσο είσαι στην τηλεόραση και φέρνεις νούμερα, είσαι μια χαρά, και 100 χρονών να φτάσεις», σχολιάζει κλείνοντας ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος για τον Γιώργο Παπαδάκη.ΣΧΟΛΙΟ: Μήπως δεν θα έπρεπε να μιλάτε έτσι για τον Παπαδάκη; Στο κάτω–κάτω δεν φεύγει από την τηλεόραση. Κατεβείτε λίγο, γιατί ο τηλεθεατής ξέρει πολύ καλά να αλλάζει κανάλι. Δεν κάνετε και κάτι διαφορετικό από τους άλλους Πηγή: tvnea.com