2025-10-07 13:10:12
Φωτογραφία για Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Δεν έχω κανέναν λόγο να μιλήσω μαζί του, επειδή ...
Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος μίλησε στο Breakfast@Star και στη δημοσιογράφο, Λιάννα Ζημάλη μετά την αποχώρηση του Βαγγέλη Σερίφη από την εκπομπή του στο OPEN, Κοινωνία Άνω Κάτω.

Όπως είπε, πιστεύει ότι είναι άδικοι οι χαρακτηρισμοί περί ρητορικής μίσους και δεν έχει λόγο να μιλήσει μαζί του.

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος δήλωσε αρχικά: «Οι πρώτες εκπομπές πάνε μία χαρά, βρίσκουμε τα πατήματά μας, τον ρυθμό μας και πιστεύω ότι θα πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο» και συνέχισε αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του Βαγγέλη Σερίφη περί ρητορικής μίσους:

«Είναι άδικο αυτό που είπε ο Βαγγέλης Σερίφης αλλά είναι δικαίωμά του να το πιστεύει. Δε με θίγει, έχω συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια όσοι δεν αντιλαμβάνονται την εθνοσυντηρητική σκοπιά των πραγμάτων, να κολλάνε σε πολλούς ανθρώπους ταμπέλες, όπως «φασίστες», «ακροδεξιούς», «ρητορική μίσους» κι άλλα τέτοια. Τους ξεπερνάει η ιστορία σιγά σιγά. Δεν έχω κανέναν λόγο να μιλήσω μαζί του, επειδή πιο πριν δεν μιλούσα μαζί του, οπότε θα φανεί περίεργο να μιλήσω τώρα» είπε, επίσης, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (6/10/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (6/10/2025)
Μαρίνα Σάττι: Ετοιμάζεται να κάνει ένα διάλειμμα από τις καλλιτεχνικές υποχρεώσεις της...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μαρίνα Σάττι: Ετοιμάζεται να κάνει ένα διάλειμμα από τις καλλιτεχνικές υποχρεώσεις της...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ : Η Δικαιοσύνη έχει το λόγο.....
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ : Η Δικαιοσύνη έχει το λόγο.....
«Don’t Forget The Lyrics»: Για έναν ανεξήγητο λόγο μου κούμπωσε αυτή η ιδέα και ήταν σαν να το είχα ξανακάνει...
«Don’t Forget The Lyrics»: Για έναν ανεξήγητο λόγο μου κούμπωσε αυτή η ιδέα και ήταν σαν να το είχα ξανακάνει...
Κυριακή Σκανδάλου : Καλό μήνα. 1η Οκτώβρη… η μέρα που ξυπνά η θάλασσα κ μαζί της οι μνήμες μου.
Κυριακή Σκανδάλου : Καλό μήνα. 1η Οκτώβρη… η μέρα που ξυπνά η θάλασσα κ μαζί της οι μνήμες μου.
Ιορδάνης Χασαπόπουλος για Παπαδάκη: Δεν έφυγε επειδή μεγάλωσε, αλλά επειδή δεν “πήγαιναν” τα νούμερα
Ιορδάνης Χασαπόπουλος για Παπαδάκη: Δεν έφυγε επειδή μεγάλωσε, αλλά επειδή δεν “πήγαιναν” τα νούμερα
Τίνα Μεσσαροπούλου για Άρια Καλύβα: Έφυγε από το Πρωινό, επειδή είχε κόντρα όχι μόνο στον αέρα...
Τίνα Μεσσαροπούλου για Άρια Καλύβα: Έφυγε από το Πρωινό, επειδή είχε κόντρα όχι μόνο στον αέρα...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ανατροπή στα πρωινά: Στην κορυφή ο Γιώργος Λιάγκας με το “Πρωινό” του ANT1
Ανατροπή στα πρωινά: Στην κορυφή ο Γιώργος Λιάγκας με το “Πρωινό” του ANT1
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/10/2025)
Κοινωνία Ώρα MEGA»: Πρώτη σε τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό – Ρεκόρ 40,4% σε 15λεπτο
Κοινωνία Ώρα MEGA»: Πρώτη σε τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό – Ρεκόρ 40,4% σε 15λεπτο
Τα νούμερα τηλεθέασης της μεσημεριανής ζώνης – Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1
Τα νούμερα τηλεθέασης της μεσημεριανής ζώνης – Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1
Τηλεθέαση απογευματινής ζώνης: Live News και τηλεπαιχνίδια κυριαρχούν
Τηλεθέαση απογευματινής ζώνης: Live News και τηλεπαιχνίδια κυριαρχούν