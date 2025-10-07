2025-10-07 13:10:12

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος μίλησε στο Breakfast@Star και στη δημοσιογράφο, Λιάννα Ζημάλη μετά την αποχώρηση του Βαγγέλη Σερίφη από την εκπομπή του στο OPEN, Κοινωνία Άνω Κάτω.



Όπως είπε, πιστεύει ότι είναι άδικοι οι χαρακτηρισμοί περί ρητορικής μίσους και δεν έχει λόγο να μιλήσει μαζί του.



Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος δήλωσε αρχικά: «Οι πρώτες εκπομπές πάνε μία χαρά, βρίσκουμε τα πατήματά μας, τον ρυθμό μας και πιστεύω ότι θα πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο» και συνέχισε αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του Βαγγέλη Σερίφη περί ρητορικής μίσους:



«Είναι άδικο αυτό που είπε ο Βαγγέλης Σερίφης αλλά είναι δικαίωμά του να το πιστεύει. Δε με θίγει, έχω συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια όσοι δεν αντιλαμβάνονται την εθνοσυντηρητική σκοπιά των πραγμάτων, να κολλάνε σε πολλούς ανθρώπους ταμπέλες, όπως «φασίστες», «ακροδεξιούς», «ρητορική μίσους» κι άλλα τέτοια. Τους ξεπερνάει η ιστορία σιγά σιγά. Δεν έχω κανέναν λόγο να μιλήσω μαζί του, επειδή πιο πριν δεν μιλούσα μαζί του, οπότε θα φανεί περίεργο να μιλήσω τώρα» είπε, επίσης, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.



