2025-10-15 14:42:30
Έφυγε από τη ζωή σήμερα και κηδεύεται αύριο Πέμπτη στο Τριάδι Θεσσαλονίκης ο πρώην Αρχιμηχανικός του ΟΣΕ Γιώργος Νίνος Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου το μεσημέρι της Πέμπτης στο Τριάδι. Ο εκλιπόν υπήρξε από τα δραστήρια μέλη του σιδηρόδρομου, Πάντα οι θέσεις και οι απόψεις του είχαν βαρύνουσα σημασία. Στη μνήμη του αφιερώνουμε τη συνέντευξη που μας sidirodromikanea
