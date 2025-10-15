2025-10-15 14:42:30
Φωτογραφία για Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Αρχιμηχανικός του ΟΣΕ Γιώργος Νίνος
Έφυγε από τη ζωή σήμερα και κηδεύεται αύριο Πέμπτη στο Τριάδι  Θεσσαλονίκης ο πρώην Αρχιμηχανικός του ΟΣΕ Γιώργος Νίνος Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου το μεσημέρι της Πέμπτης στο Τριάδι. Ο εκλιπόν υπήρξε από τα δραστήρια μέλη του σιδηρόδρομου, Πάντα οι θέσεις και οι απόψεις του είχαν βαρύνουσα σημασία.   Στη μνήμη του αφιερώνουμε τη συνέντευξη που μας sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Το δίκτυο των τέως ΣΠΑΠ ...ποδηλατόδρομος»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Το δίκτυο των τέως ΣΠΑΠ ...ποδηλατόδρομος»
ΠΦΣ: Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα του Health Hub
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΠΦΣ: Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα του Health Hub
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γιώργος Καπουτζίδης: Τι απαντά για το σάλο της φωτογραφίας μετά την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή
Γιώργος Καπουτζίδης: Τι απαντά για το σάλο της φωτογραφίας μετά την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή
Γιώργος Λιάγκας: «Ο Νίκος Συρίγος αδειάστηκε από την ίδια του την εκπομπή, δεν είχε την τηλεοπτική εμπειρία να αντιδράσει»
Γιώργος Λιάγκας: «Ο Νίκος Συρίγος αδειάστηκε από την ίδια του την εκπομπή, δεν είχε την τηλεοπτική εμπειρία να αντιδράσει»
Ανατροπή στα πρωινά: Στην κορυφή ο Γιώργος Λιάγκας με το “Πρωινό” του ANT1
Ανατροπή στα πρωινά: Στην κορυφή ο Γιώργος Λιάγκας με το “Πρωινό” του ANT1
Ο Γιώργος Χρυσοστόμου μας αποκαλύπτει τον νέο του ρόλο στο Mega
Ο Γιώργος Χρυσοστόμου μας αποκαλύπτει τον νέο του ρόλο στο Mega
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Δεν ντρεπόμαστε λίγο;» – Σκληρά λόγια για την ΕΡΤ και τη Μαρία Κοζάκου
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Δεν ντρεπόμαστε λίγο;» – Σκληρά λόγια για την ΕΡΤ και τη Μαρία Κοζάκου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 14/10/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 14/10/2025
Τέμπη: Ποιοι είναι οι 36 κατηγορούμενοι στη δίκη που ξεκινά στις 23 Μαρτίου
Τέμπη: Ποιοι είναι οι 36 κατηγορούμενοι στη δίκη που ξεκινά στις 23 Μαρτίου
Θεσσαλονίκη: Ο Ρουβίκωνας ανήρτησε πανό και πέταξε τρικάκια στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ
Θεσσαλονίκη: Ο Ρουβίκωνας ανήρτησε πανό και πέταξε τρικάκια στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ
«Ανίκανος, αλλά με όπλο στη Χίο»: Ο δικηγόρος του Τάσου Ποτσέπη καταγγέλλει την απόφαση αποπομπής
«Ανίκανος, αλλά με όπλο στη Χίο»: Ο δικηγόρος του Τάσου Ποτσέπη καταγγέλλει την απόφαση αποπομπής
Ο Βασίλης Ρίσβας αποκαλύπτει: Πώς έπεισε το Mega για τα «Μαύρα Μεσάνυχτα» - «Άρχισαν να γελάνε και υπογράψαμε»
Ο Βασίλης Ρίσβας αποκαλύπτει: Πώς έπεισε το Mega για τα «Μαύρα Μεσάνυχτα» - «Άρχισαν να γελάνε και υπογράψαμε»