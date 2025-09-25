2025-09-25 18:28:56

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30 η χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών θα πραγματοποιήσει συναυλία στο Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Η διοίκηση του Ψυχαγωγικού Ομίλου καλεί τους φίλους σιδηροδρομικούς και τους φίλους της χορωδιακής μουσικής να παραβρεθούν στην εκδήλωση.Η είσοδος ελεύθερη sidirodromikanea

