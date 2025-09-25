2025-09-25 18:24:42
Λίγα λόγια πάλι για το θαυματουργό αγριοράδικο.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν πως το εκχύλισμα ρίζας αγριοράδικου μπορεί να σκοτώσει περισσότερο από το 90% των καρκινικών κυττάρων του παχέος εντέρου σε λιγότερο από 48 ώρες, χωρίς να βλάπτει τα υγιή κύτταρα.

Αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα προέρχεται από βιοδραστικές ενώσεις στη ρίζα που προκαλούν απόπτωση, τη φυσική διαδικασία κατά την οποία τα κατεστραμμένα ή ανώμαλα κύτταρα αυτοκαταστρέφονται.

Σε αντίθεση με τη χημειοθεραπεία, η οποία προσβάλλει τόσο τα υγιή όσο και τα καρκινικά κύτταρα, η ρίζα του αγριοράδικου φαίνεται να στοχεύει επιλεκτικά τα επιβλαβή κύτταρα η συνέχεια του άρθρου:https://botanologia.gr/to-thaymatoyrgo-agrioradiko-i-ischyri-antikarkiniki-drasi-tis-rizas-toy-taraxacum-officinale/
