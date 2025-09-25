2025-09-25 18:51:10
Η απόλυτη κατάρρευση χτύπησε αυτή την εβδομάδα πρεμιέρας τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, δείχνοντας ότι κανένα κανάλι δεν είναι άτρωτο. Οι επιδόσεις μέχρι χθες, Τετάρτη 24/9, δεν ήταν απλώς χαμηλές· ήταν προειδοποιητικά σημάδια. 

Οι ιθύνοντες του ΑΝΤ1 φαίνεται να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, καθώς οι πιέσεις και οι επικρίσεις έρχονται από παντού. Η ανάκτηση των χαμένων δυνάμεων μοιάζει δύσκολη υπόθεση.

Οι επόμενες τρεις εβδομάδες θα είναι καθοριστικές. Αν δεν υπάρξουν σημάδια έστω μερικής βελτίωσης, οι συνέπειες θα είναι σοβαρές για στελέχη του σταθμού αλλά και για το ίδιο το πρόγραμμα.

Η τηλεοπτική πραγματικότητα δεν περιμένει· η διοίκηση χρειάζεται αποφασιστικότητα και στρατηγική για να αποφύγει την πλήρη πτώση. Και στην τελική..., όποιος δεν μπορεί, ας το αφήσει...



Πηγή: tvnea.com
