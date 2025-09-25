2025-09-25 20:27:50
Φωτογραφία για Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι
Συμπληρωματικό υπόμνημα το οποίο υπογράφουν δεκάδες συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών κατατέθηκε πρίν λίγο στο Εφετείο Λάρισας.larissanet.grΣτο αίτημα το οποίο αποτελεί στην ουσία συνέχεια του υπομνήματος που κατατέθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου, υπάρχει και το αίτημα εκταφής της σορού του Ντενις Ρουτσι, γιου του Πάνου Ρουτσι, ο οποίος είναι στη δέκατη μέρα απεργίας πείνας ζητώντας την sidirodromikanea
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Διαβάστε τη συνέχεια πρίν παιχτεί στην Tv
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Διαβάστε τη συνέχεια πρίν παιχτεί στην Tv
Αυτό το σπάνιο τρένο στις ΗΠΑ σκαρφαλώνει 14.000 πόδια για τα φθινοπωρινά χρώματα - με χρυσαφένια φυλλώματα, θεάσεις ελαφιών και επική θέα στα βουνά
Αυτό το σπάνιο τρένο στις ΗΠΑ σκαρφαλώνει 14.000 πόδια για τα φθινοπωρινά χρώματα - με χρυσαφένια φυλλώματα, θεάσεις ελαφιών και επική θέα στα βουνά
