Φωτογραφία για «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Διαβάστε τη συνέχεια πρίν παιχτεί στην Tv



Μία κηδεία, τρία αδέρφια και 3 εκατομμύρια ευρώ. Τι μπορεί να πάει στραβά; H κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» κάθε Δευτέρα στις 22:30 έρχεται στον ΑΝΤ1 και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.



Όσα θα δούμε τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 22:30 στο 2ο επεισόδιο



Τα τρία αδέρφια έχουν προθεσμία 24 ωρών να παραδώσουν στον Μιχαήλο τα χρήματα και ανάμεσά τους εισβάλλει η καχυποψία για το ποιος μπορεί να τα πήρε. Ο Μιχαήλος, παράλληλα, μαθαίνει από τη Μάγδα ότι μία μέρα πριν τον θάνατό του ο Τσατσάνης, πήγε όντως σε μία καφετέρια με δύο βαλίτσες και εκεί συνάντησε τον Νίκο. Όμως, στη μοιραία καφετέρια αποκαλύπτεται, τελικά, πως δεν πήγε μόνο ο Νίκος αλλά και η Βιβή και ο Φώντας! Ο Μιχαήλος, αποφασισμένος να μάθει την αλήθεια, πηγαίνει και τα τρία αδέρφια στην καφετέρια, προκειμένου να τ’ αναγνωρίσει η σερβιτόρα και να θυμηθεί ποιος από τους τρεις έχει τη βαλίτσα με τα λεφτά. Όμως, το σχέδιό του ανατρέπεται από ένα αναπάντεχο συμβάν…

 «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» Η πιο απρόβλεπτη κωμωδία μυστηρίου κάθε Δευτέρα στις 22:30 στον ΑΝΤ1



