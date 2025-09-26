Η απογευματινή ζώνη της τηλεόρασης χθες παρουσίασε ενδιαφέρουσα κατανομή στην τηλεθέαση, με την ενημέρωση να παραμένει κυρίαρχη. Στην κορυφή βρέθηκε η εκπομπή «Live News» με 19,8%, φτάνοντας σε τέταρτο ώρα μέχρι και 23%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή της παρουσία.

Τα υπόλοιπα προγράμματα κινήθηκαν ως εξής:

Ο «Τροχός της Τύχης» σημείωσε 15,5%, διατηρώντας έναν σημαντικό αριθμό θεατών για το ψυχαγωγικό παιχνίδι. Το «Ρουκ Ζουκ» κατέγραψε 9,4%, ενώ το «5x5» κινήθηκε στο 7,8%. Το «Cash or Trash» σημείωσε 8,7%, ποσοστό που δείχνει μικρή απήχηση. Το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ περιορίστηκε στο 6,3%, καταγράφοντας χαμηλή επίδοση σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Στις εκπομπές γνώμης, το «Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου έμεινε στο 3,5%, ενώ οι «Καθαρές Κουβέντες» του Open ακολούθησαν με 3,3%. Το ΣΚΑΪ με το «Το Έχουμε» κινήθηκε στο 2,7%, καταγράφοντας τη χαμηλότερη τηλεθέαση της ζώνης.

Η εικόνα της ημέρας δείχνει ότι η ενημέρωση παραμένει το κυρίαρχο είδος στην απογευματινή ζώνη, ενώ τα ψυχαγωγικά τηλεπαιχνίδια σημειώνουν μικτές επιδόσεις. Οι νέες εκπομπές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσέλκυση μεγαλύτερου κοινού, παραμένοντας στα χαμηλά ποσοστά.

ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (25/9/2025)

Πηγή: tvnea.com