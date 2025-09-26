2025-09-26 09:38:31
 Η απογευματινή ζώνη της τηλεόρασης χθες παρουσίασε ενδιαφέρουσα κατανομή στην τηλεθέαση, με την ενημέρωση να παραμένει κυρίαρχη. Στην κορυφή βρέθηκε η εκπομπή «Live News» με 19,8%, φτάνοντας σε τέταρτο ώρα μέχρι και 23%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή της παρουσία.

Τα υπόλοιπα προγράμματα κινήθηκαν ως εξής:

Ο «Τροχός της Τύχης» σημείωσε 15,5%, διατηρώντας έναν σημαντικό αριθμό θεατών για το ψυχαγωγικό παιχνίδι. Το «Ρουκ Ζουκ» κατέγραψε 9,4%, ενώ το «5x5» κινήθηκε στο 7,8%. Το «Cash or Trash» σημείωσε 8,7%, ποσοστό που δείχνει μικρή απήχηση. Το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ περιορίστηκε στο 6,3%, καταγράφοντας χαμηλή επίδοση σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Στις εκπομπές γνώμης, το «Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου έμεινε στο 3,5%, ενώ οι «Καθαρές Κουβέντες» του Open ακολούθησαν με 3,3%. Το ΣΚΑΪ με το «Το Έχουμε» κινήθηκε στο 2,7%, καταγράφοντας τη χαμηλότερη τηλεθέαση της ζώνης.

Η εικόνα της ημέρας δείχνει ότι η ενημέρωση παραμένει το κυρίαρχο είδος στην απογευματινή ζώνη, ενώ τα ψυχαγωγικά τηλεπαιχνίδια σημειώνουν μικτές επιδόσεις. Οι νέες εκπομπές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσέλκυση μεγαλύτερου κοινού, παραμένοντας στα χαμηλά ποσοστά.

