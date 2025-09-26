2025-09-26 09:38:31
Την πρωτιά στη μεσημεριανή ζώνη κατέκτησε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1, με τον Πέτρο Κουσουλό, σημειώνοντας 10,4% στο δυναμικό κοινό κι έφτασε μέχρι 15,9% σε 15'. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star με 8,3%, διατηρώντας το σταθερό κοινό τους.

Ακολούθησε το «Live You» στον ΣΚΑΪ με 3,8%, ενώ η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» κατέγραψε 3,4%. Την πεντάδα έκλεισε η «Ποπ Μαγειρική» στην ΕΡΤ1, η οποία συγκέντρωσε 3%.

Η μάχη της μεσημεριανής ζώνης δείχνει ξεκάθαρη υπεροχή του ΑΝΤ1, με σημαντική διαφορά από τους ανταγωνιστές.



Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (25/9/2025)



Πηγή: tvnea.com
