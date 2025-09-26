Σημαντικές ανακατατάξεις καταγράφηκαν χθες στην τηλεθέαση των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών, σύμφωνα με τα μη καθαρά ποσοστά. Η εκπομπή Happy Day του Alpha κατέγραψε την κορυφή στο δυναμικό κοινό, με εντυπωσιακό 24,2%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Κοινωνία Ώρα Mega, με ποσοστό 22,1%, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία. Αντίθετα, το Σήμερα στον ΣΚΑΪ περιορίστηκε στο 10,1%, ενώ το Ώρα Ελλάδος στο Open έμεινε ακόμη πιο χαμηλά, με 7,1%.

Μεγάλη πτώση σημείωσε το ιστορικό Καλημέρα Ελλάδα του ΑΝΤ1, που κατέγραψε μόλις 6,6%. Στην τελευταία θέση της κατάταξης βρέθηκε η εκπομπή Νωρίς Νωρίς της ΕΡΤ1 με 2,8%.

Η μάχη της πρωινής ζώνης αποδεικνύεται πιο αμφίρροπη από ποτέ, με τις ισορροπίες να αλλάζουν συνεχώς και το ενδιαφέρον να στρέφεται στο πώς θα διαμορφωθεί η εικόνα τις επόμενες ημέρες.







*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Πηγή: tvnea.com