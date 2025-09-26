2025-09-26 15:33:45
Φωτογραφία για Τι σχέση έχει η Λίτσα Πατέρα με σειρά του ΑΝΤ1; - Tι θα αποκαλύψει;
 Η αγαπημένη Λίτσα Πατέρα, μέσα από τη δική της αστρολογική σκοπιά, απαντάει στην ερώτηση των 3.000.000€

και μαντεύει ποιο από τα 3 αδέρφια θα μπορούσε να έχει πάρει τα λεφτά του Τσατσάνη

Μία κηδεία, τρία αδέρφια και 3 εκατομμύρια ευρώ. Τι μπορεί να πάει στραβά; H κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» κάθε Δευτέρα στις 22:30 έρχεται στον ΑΝΤ1 και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

 

Όσα θα δούμε τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 22:30 στο 2ο επεισόδιο

Τα τρία αδέρφια έχουν προθεσμία 24 ωρών να παραδώσουν στον Μιχαήλο τα χρήματα και ανάμεσά τους εισβάλλει η καχυποψία για το ποιος μπορεί να τα πήρε. Ο Μιχαήλος, παράλληλα, μαθαίνει από τη Μάγδα ότι μία μέρα πριν τον θάνατό του ο Τσατσάνης, πήγε όντως σε μία καφετέρια με δύο βαλίτσες και εκεί συνάντησε τον Νίκο. Όμως, στη μοιραία καφετέρια αποκαλύπτεται, τελικά, πως δεν πήγε μόνο ο Νίκος αλλά και η Βιβή και ο Φώντας! Ο Μιχαήλος, αποφασισμένος να μάθει την αλήθεια, πηγαίνει και τα τρία αδέρφια στην καφετέρια, προκειμένου να τ’ αναγνωρίσει η σερβιτόρα και να θυμηθεί ποιος από τους τρεις έχει τη βαλίτσα με τα λεφτά. Όμως, το σχέδιό του ανατρέπεται από ένα αναπάντεχο συμβάν Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.


Πηγή: tvnea.com
