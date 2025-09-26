





Η φετινή τηλεοπτική σεζόν έχει πολλές ανατροπές, όμως προς το παρόν η πρωινή ζώνη έχει ξεκάθαρο προβάδισμα. Η Super Κατερίνα με την Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται στην πρώτη θέση της τηλεθέασης, καταγράφοντας σημαντική διαφορά σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Η εξέλιξη αυτή δεν περνά απαρατήρητη. Κάποιοι δυσκολεύονται να συμβιβαστούν με την εικόνα, ενώ και μερίδα δημοσιογράφων επιχειρεί να προβάλει ένα διαφορετικό αφήγημα για την Καινούργιου, υποβαθμίζοντας την επιτυχία της. Ωστόσο, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η εκπομπή κερδίζει το κοινό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την πρεμιέρα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που θεωρούσαν πως η παρουσιάστρια που δεν είχε πια στήριξη από συγκεκριμένη παραγωγή θα τα βρει πολύ σκούρα... Παρ’ όλα αυτά, η ίδια δείχνει πως μπορεί να σταθεί δυναμικά, διαψεύδοντας τις βιαστικές εκτιμήσεις.

Το τηλεοπτικό τοπίο αλλάζει συνεχώς και τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Αυτό που μετρά σήμερα είναι ότι η Super Κατερίνα έχει καταφέρει να βρεθεί στην κορυφή και να κρατάει γερά το ενδιαφέρον του κοινού.

