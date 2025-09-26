2025-09-26 20:06:50
Λίγο πριν την πρεμιέρα της νέας σεζόν για την ταξιδιωτική του εκπομπή, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το ’χουμε» και στον Χάρη Λαμπιδάκη, το μεσημέρι της Παρασκευής στον ΣΚΑΪ.

Ο παρουσιαστής, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον Γιώργο Λιάγκα αλλά και στη μείωση των επεισοδίων του The 2night Show.

Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος τόνισε:

“δεν θα είναι ο Γιώργος Λιάγκας ο πρώτος καλεσμένος στο The 2night Show. Κάποια στιγμή ακούστηκε το όνομα του, να παίξει και οτιδήποτε άλλο, δεν θα είναι τελικά. Για κάποιους λόγους που θα τους συζητήσουμε μια άλλη φορά”.

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

“Συναντιόμαστε, λέμε μια καλημέρα και μια καλησπέρα, ποτέ δεν υπήρχε σχέση. Θα μπορούσαμε να βρεθούμε για συνέντευξη, γιατί ο Γιώργος ήταν ο πρώτος καλεσμένος στο The 2night Show και υπήρχε τώρα η ιδέα να ‘ρθει για τα 10 χρόνια που κλείνουμε φέτος. Για κάποιους λόγους τώρα δεν θα ‘ρθει. Δεν κάνουμε όμως παρέα έξω, δεν υπάρχει καμία τέτοια διάθεση”.


Παράλληλα, αναφερόμενος στην προσωπική τους σχέση, σχολίασε:

“Δεν ταιριάξαμε ποτέ σ’ αυτό το σημείο οπότε δεν έχει να κάνει, αλλά μια καλημέρα θα την πούμε. Ζήτησα από πέρσι στον σταθμό να είναι δυο μέρες οι εκπομπή, αντί για τρεις, γιατί ήταν ένα θέμα, αλλά τους είπα πως αν δεν γίνεται, ας κάνω τρεις. Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, αν όμως γίνεται, θα ήθελα να κάνω δυο εκπομπές φέτος” τους είπα, γιατί η εκπομπή για δυο φορές ξεκίνησε”.

