2026-01-29 10:13:20
Φωτογραφία για Βαρύ πένθος για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Πέθανε η μητέρα του
 

Μια από τις πιο επώδυνες στιγμές της ζωής του περνά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, καθώς θρηνεί την απώλεια της μητέρας του. Ο δημοφιλής παρουσιαστής του ΑΝΤ1 αποχαιρέτησε τη γυναίκα που τον έφερε στη ζωή, βιώνοντας βαθύ πένθος.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιλέγοντας να εκφράσει δημόσια τη θλίψη του. Με μια ανάρτηση φορτισμένη από συναίσθημα, αγάπη και ευγνωμοσύνη, μίλησε ανοιχτά για την εξάντληση που φέρνει ο αποχωρισμός, τη δύσκολη αποδοχή της απώλειας και τον ισχυρό δεσμό που τον ένωνε με τη μητέρα του.

Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram

Στον προσωπικό του λογαριασμό, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δημοσίευσε ένα εκτενές και βαθιά ανθρώπινο μήνυμα, λέγοντας το δικό του «αντίο» στη μητέρα του με λόγια που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο.

«Μαμά αυτό ήταν… τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα άλλο… Σε ευχαριστώ για όλα… ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε …βέβαια θα θέλαμε άλλη μια ζωή να μιλάμε αλλά την άλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας, στο υπόσχομαι… Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λίγη χαρά σαν γιος, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα Καλή αντάμωση και όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις αυτή την μοναδική σου αγκαλιά, που έπαιρνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες «έπεφτα» σε όνειρα… όμορφα όνειρα… Αντίο Μαμά καλό ταξίδι…Σε ευχαριστώ για όλα!!!»

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Έκπληξη στο «Σόι σου»: Ο Γιώργος Καπουτζίδης κάνει guest εμφάνιση!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Έκπληξη στο «Σόι σου»: Ο Γιώργος Καπουτζίδης κάνει guest εμφάνιση!
Poor Things, το αριστούργημα του Γιώργου Λάνθιμου στον ALPHA
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
"Poor Things", το αριστούργημα του Γιώργου Λάνθιμου στον ALPHA
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πέθανε ο κορυφαίος επιστήμονας William Foege
Πέθανε ο κορυφαίος επιστήμονας William Foege
Prime Time: MasterChef «σβήνει» τον ανταγωνισμό – Late Night: Ο Αρναούτογλου μόνος του
Prime Time: MasterChef «σβήνει» τον ανταγωνισμό – Late Night: Ο Αρναούτογλου μόνος του
Μια απίστευτη ιστορία καλοσύνης: Στην Ουκρανία, ένα τρένο έκανε μια μη προγραμματισμένη στάση για να παραλάβει ένα άρρωστο κορίτσι και τη μητέρα της!
Μια απίστευτη ιστορία καλοσύνης: Στην Ουκρανία, ένα τρένο έκανε μια μη προγραμματισμένη στάση για να παραλάβει ένα άρρωστο κορίτσι και τη μητέρα της!
Τρένο Σόφιας-Μπουργκάς χτύπησε άμαξα με άλογα: Μητέρα και νήπιο πεθαίνουν, ενώ οι άλλοι επιβάτες και το άλογο παρέμειναν αλώβητοι.
Τρένο Σόφιας-Μπουργκάς χτύπησε άμαξα με άλογα: Μητέρα και νήπιο πεθαίνουν, ενώ οι άλλοι επιβάτες και το άλογο παρέμειναν αλώβητοι.
Στην κορυφή το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για το έτος 2025
Στην κορυφή το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για το έτος 2025
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Το «Σήμερα» κυριαρχεί – Μάχη δεύτερης θέσης στο φόντο
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Το «Σήμερα» κυριαρχεί – Μάχη δεύτερης θέσης στο φόντο
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Το «Πρωινό» κυριαρχεί – Δυνατή μάχη για τη δεύτερη θέση
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Το «Πρωινό» κυριαρχεί – Δυνατή μάχη για τη δεύτερη θέση
Απογευματινή ζώνη: «Live News» στην κορυφή – Δυναμική μάχη για τα τηλεπαιχνίδια
Απογευματινή ζώνη: «Live News» στην κορυφή – Δυναμική μάχη για τα τηλεπαιχνίδια
Μεσημεριανή ζώνη: Σαρωτικές οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσούλου
Μεσημεριανή ζώνη: Σαρωτικές οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσούλου
Το τρένο maglev της Ιαπωνίας πρόκειται να φτάσει τα 603 χλμ./ώρα και να αλλάξει τα σιδηροδρομικά ταξίδια
Το τρένο maglev της Ιαπωνίας πρόκειται να φτάσει τα 603 χλμ./ώρα και να αλλάξει τα σιδηροδρομικά ταξίδια