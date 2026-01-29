Μια από τις πιο επώδυνες στιγμές της ζωής του περνά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, καθώς θρηνεί την απώλεια της μητέρας του. Ο δημοφιλής παρουσιαστής του ΑΝΤ1 αποχαιρέτησε τη γυναίκα που τον έφερε στη ζωή, βιώνοντας βαθύ πένθος.Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιλέγοντας να εκφράσει δημόσια τη θλίψη του. Με μια ανάρτηση φορτισμένη από συναίσθημα, αγάπη και ευγνωμοσύνη, μίλησε ανοιχτά για την εξάντληση που φέρνει ο αποχωρισμός, τη δύσκολη αποδοχή της απώλειας και τον ισχυρό δεσμό που τον ένωνε με τη μητέρα του.Η συγκινητική ανάρτηση στο InstagramΣτον προσωπικό του λογαριασμό, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δημοσίευσε ένα εκτενές και βαθιά ανθρώπινο μήνυμα, λέγοντας το δικό του «αντίο» στη μητέρα του με λόγια που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο.«Μαμά αυτό ήταν… τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα άλλο… Σε ευχαριστώ για όλα… ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε …βέβαια θα θέλαμε άλλη μια ζωή να μιλάμε αλλά την άλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας, στο υπόσχομαι… Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λίγη χαρά σαν γιος, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα Καλή αντάμωση και όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις αυτή την μοναδική σου αγκαλιά, που έπαιρνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες «έπεφτα» σε όνειρα… όμορφα όνειρα… Αντίο Μαμά καλό ταξίδι…Σε ευχαριστώ για όλα!!!»Πηγή: tvnea.com