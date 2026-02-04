2026-02-04 16:40:47
Φωτογραφία για Γρηγόρης Μελάς: Βάζω το Real View για να εκνευριστώ...



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά που έκανε ο Γρηγόρης Μελάς, όταν ο Γιώργος Λιάγκας τον ρώτησε ποια προγράμματα απολαμβάνει να παρακολουθεί στην τηλεόραση. Ο γνωστός τηλεκριτικός απάντησε με ειλικρίνεια, δίνοντας το προσωπικό του στίγμα για τη σημερινή τηλεοπτική πραγματικότητα.

«Γελάω πάρα πολύ, βλέποντας το Real View! Γελάω! Είχε πει κάποτε ο Φρέντυ Γερμανός -θα το παραφράσω λιγάκι- ότι μπαίνω στο σπίτι και τα 3 πράγματα που κάνω είναι: 1) να χαλαρώσω, 2) να ανοίξω την τηλεόραση και προσθέτω εγώ 3) να προσπαθήσω να χαλαρώσω ξανά.

Βάζω το Real View για να εκνευριστώ, για να δω μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τηλεόραση. Με αυτά δεν περνάω καλά», είπε ο Γρηγόρης Μελάς.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γερμανία: Έλληνας κατηγορείται ότι έδειρε μέχρι θανάτου ελεγκτή σε τρένο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γερμανία: Έλληνας κατηγορείται ότι έδειρε μέχρι θανάτου ελεγκτή σε τρένο
Ο Όμιλος Antenna υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Junior Achievement Greece και επενδύει στη νέα γενιά
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Όμιλος Antenna υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Junior Achievement Greece και επενδύει στη νέα γενιά
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Καραϊσκάκη Ξηρομέρου: Έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λιάλιος
Καραϊσκάκη Ξηρομέρου: Έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λιάλιος
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τη συνάντησή του με τον Γιώργο Λιάγκα και την πρόσφατη παρεξήγηση
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τη συνάντησή του με τον Γιώργο Λιάγκα και την πρόσφατη παρεξήγηση
Ναταλί Κάκκαβα – Γρηγόρης Γκουντάρας: «Κάτι δεν λειτουργεί καλά στον ΣΚΑΪ - Πρέπει να μιλάμε για να γλιτώσουμε από στεναχώριες και άλλους συναδέλφους»
Ναταλί Κάκκαβα – Γρηγόρης Γκουντάρας: «Κάτι δεν λειτουργεί καλά στον ΣΚΑΪ - Πρέπει να μιλάμε για να γλιτώσουμε από στεναχώριες και άλλους συναδέλφους»
Στην τελευταία θέση οι Real View στο OPEN... - Πρώτος ο αγώνας στον ΑΝΤ1
Στην τελευταία θέση οι Real View στο OPEN... - Πρώτος ο αγώνας στον ΑΝΤ1
Πρωτιά για το «Ράδιο Αρβύλα» – Συνεχίζει με χαμηλά μονοψηφια το Real View
Πρωτιά για το «Ράδιο Αρβύλα» – Συνεχίζει με χαμηλά μονοψηφια το Real View
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Βασικά στοιχεία σχεδιασμού και λειτουργίας για ένα φιλικό προς το περιβάλλον σπίτι
Βασικά στοιχεία σχεδιασμού και λειτουργίας για ένα φιλικό προς το περιβάλλον σπίτι
Νύχτα αποκαλύψεων: Η ακραία περίπτωση κακοποίησης εργαζομένων και η ανατροπή στην πολύκροτη τραγωδία της Άρτας στο μικροσκόπιο...
Νύχτα αποκαλύψεων: Η ακραία περίπτωση κακοποίησης εργαζομένων και η ανατροπή στην πολύκροτη τραγωδία της Άρτας στο μικροσκόπιο...
Μπαμπά, σ’αγαπώ: Έτσι ξεκινά η απίστευτη περιπέτεια της πατρότητας για τα “3 μπαμπαδάκια”!
Μπαμπά, σ’αγαπώ: Έτσι ξεκινά η απίστευτη περιπέτεια της πατρότητας για τα “3 μπαμπαδάκια”!
Σύλληψη δύο νεαρών για ληστεία επιβάτη στο Μετρό Μεταξουργείο Του αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού ασκώντας βία
Σύλληψη δύο νεαρών για ληστεία επιβάτη στο Μετρό Μεταξουργείο Του αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού ασκώντας βία
Εκτέλεση συνταγών με ΦΥΚ σε ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ
Εκτέλεση συνταγών με ΦΥΚ σε ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ