





Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά που έκανε ο Γρηγόρης Μελάς, όταν ο Γιώργος Λιάγκας τον ρώτησε ποια προγράμματα απολαμβάνει να παρακολουθεί στην τηλεόραση. Ο γνωστός τηλεκριτικός απάντησε με ειλικρίνεια, δίνοντας το προσωπικό του στίγμα για τη σημερινή τηλεοπτική πραγματικότητα.

«Γελάω πάρα πολύ, βλέποντας το Real View! Γελάω! Είχε πει κάποτε ο Φρέντυ Γερμανός -θα το παραφράσω λιγάκι- ότι μπαίνω στο σπίτι και τα 3 πράγματα που κάνω είναι: 1) να χαλαρώσω, 2) να ανοίξω την τηλεόραση και προσθέτω εγώ 3) να προσπαθήσω να χαλαρώσω ξανά.

Βάζω το Real View για να εκνευριστώ, για να δω μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τηλεόραση. Με αυτά δεν περνάω καλά», είπε ο Γρηγόρης Μελάς.

Πηγή: tvnea.com