 Με καθυστέρηση περίπου εννέα λεπτών ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης 28/1 η εκπομπή «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αναφέρθηκε στο γεγονός, αφήνοντας αιχμές για την προηγούμενη εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Η έναρξη της εκπομπής είχε ιδιαίτερα φορτισμένο ύφος, με τον παρουσιαστή να κάνει λόγο για ημέρα εθνικού πένθους και να εκφράζει προβληματισμό σχετικά με το πώς ξεκινά η χρονιά του 2026.

«Καλημέρα, συγγνώμη για την καθυστέρηση, όπως αντιλαμβάνεστε δεν οφείλεται σε εμάς αλλά στην προηγούμενη εκπομπή. Λοιπόν, δεν είναι μέρα για γκρίνια σήμερα. Είναι μέρα θλίψης, μέρα πένθους εθνικού και το λέγανε ότι δεν θα ‘ναι καλή χρονιά το 2026… Δεν έχει μπει καθόλου καλά…», είπε στην έναρξη της εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας. 

ΣΧΟΛΙΟ: Δεν είναι μέρα, αλλά αυτό που έκανες γκρίνια ήταν Πηγή: tvnea.com
Eurovision 2026: Η Ελλάδα «σκαρφαλώνει» στην 3η θέση των στοιχημάτων — Θεωρείται μεγάλο φαβoρι !
Eurovision 2026: Η Ελλάδα «σκαρφαλώνει» στην 3η θέση των στοιχημάτων — Θεωρείται μεγάλο φαβoρι !
Ο Θοδωρής Μαραντίνης με εκπομπή... - Αυτό είναι το project
Ο Θοδωρής Μαραντίνης με εκπομπή... - Αυτό είναι το project
Κατερίνα Γκαγκάκη για Καλημέρα Ελλάδα και Λιβαθυνού: από την αρχή δεν ήταν ένας πολύ επιτυχής συνδυασμός - Η Άννα ίσως δεν ήταν έτοιμη
Ραγδαίες εξελίξεις στο «Καλημέρα Ελλάδα»: Η αποχώρηση της Άννας Λιβαθυνού και το παρασκήνιο στο Instagram
«Restart στο "Καλημέρα Ελλάδα" – Πρωταγωνιστής ο Στάθης, όχι νέος διάδοχος Λιβαθυνού»
Φαίη Σκορδά για «Καλημέρα Ελλάδα»: Έχει έρθει η πληροφορία εδώ και μέρες για το ποια θα είναι η επόμενη...
Από σήμερα εκτός Καλημέρα Ελλάδα η Λιβαθυνού - Τι είπε ο Παναγιώτης Στάθης;
Καίτη Γαρμπή για Just the 2 of Us: Ανεπίσημα πιστεύω θα είμαστε
«Εκτός σχεδίου» Γνωρίστε τη νέα αυτοσχεδιαστική κωμωδία με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη
Ζελένσκι: Τρομοκρατική ενέργεια το ρωσικό πλήγμα σε επιβατικό τρένο – πέντε νεκροί
Τρένα: «Μπαλάκι» οι ευθύνες για ένα, ακόμη, δέντρο που έπεσε στις ράγες
Μετρό Θεσσαλονίκης: Συνεχίζονται οι αφίξεις νέων συρμών -Στο αμαξοστάσιο της Πυλαίας ο ένατος –Πότε θα διακοπεί η κυκλοφορία