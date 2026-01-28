2026-01-28 14:19:15

Με καθυστέρηση περίπου εννέα λεπτών ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης 28/1 η εκπομπή «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αναφέρθηκε στο γεγονός, αφήνοντας αιχμές για την προηγούμενη εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».



Η έναρξη της εκπομπής είχε ιδιαίτερα φορτισμένο ύφος, με τον παρουσιαστή να κάνει λόγο για ημέρα εθνικού πένθους και να εκφράζει προβληματισμό σχετικά με το πώς ξεκινά η χρονιά του 2026.



«Καλημέρα, συγγνώμη για την καθυστέρηση, όπως αντιλαμβάνεστε δεν οφείλεται σε εμάς αλλά στην προηγούμενη εκπομπή. Λοιπόν, δεν είναι μέρα για γκρίνια σήμερα. Είναι μέρα θλίψης, μέρα πένθους εθνικού και το λέγανε ότι δεν θα ‘ναι καλή χρονιά το 2026… Δεν έχει μπει καθόλου καλά…», είπε στην έναρξη της εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας.



