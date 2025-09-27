2025-09-27 08:05:53
Φωτογραφία για ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

 





Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι «εικονικοί υπάλληλοι» θα μπορούσαν να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό ήδη από φέτος. Οι εικονικοί υπάλληλοι τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να ενταχθούν σε εργατικά τμήματα φέτος και να μεταμορφώσουν τον τρόπο εργασίας των εταιρειών, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI.

Οι πρώτοι εργαζόμενοι τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αρχίσουν να εργάζονται για τους οργανισμούς φέτος, έγραψε ο Sam Altman, καθώς οι εταιρείες πιέζουν για χρήσεις που θα αποφέρουν κέρδη από τις σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία.



Η Microsoft, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από το ChatGPT, έχει ήδη ανακοινώσει «εργαζομένων» τεχνητής νοημοσύνης – εργαλείων που μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εργασίες – με την εταιρεία συμβούλων McKinsey, η οποία είναι blue-chip, να συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων χρηστών.



Η OpenAI φέρεται να σχεδιάζει να λανσάρει έναν πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης με την κωδική ονομασία «Operator» αυτόν τον μήνα, αφού η Microsoft ανακοίνωσε το προϊόν Copilot Studio και η ανταγωνίστρια Anthropic λανσάρισε το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude 3.5 Sonnet, το οποίο μπορεί να εκτελεί εργασίες στον υπολογιστή, όπως η κίνηση του δρομέα του ποντικιού και η πληκτρολόγηση κειμένου.



Η McKinsey, για παράδειγμα, κατασκευάζει έναν πράκτορα για να επεξεργάζεται τα ερωτήματα νέων πελατών εκτελώντας εργασίες όπως ο προγραμματισμός συναντήσεων παρακολούθησης. Η εταιρεία συμβούλων έχει προβλέψει ότι έως το 2030, οι δραστηριότητες που αντιστοιχούν έως και στο 30% των ωρών εργασίας σε ολόκληρη την οικονομία των ΗΠΑ θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν.

Το Bloomberg ανέφερε ότι ο Operator θα χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή για να εκτελεί ενέργειες για λογαριασμό ενός χρήστη, όπως η συγγραφή κώδικα ή η κράτηση ταξιδιού.



Freegr network blog- News about pc, technology.
freegr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΑ ΣΤΑ ΛΟΥΡΑΚΙΑ για smartwatches και fitness bands!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΑ ΣΤΑ ΛΟΥΡΑΚΙΑ για smartwatches και fitness bands!
Η ΕΕ ΕΡΕΥΝΑ Apple, Google και Microsoft ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η ΕΕ ΕΡΕΥΝΑ Apple, Google και Microsoft ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου στο βρετανικό MasterChef - Ο ημιτελικός γυρίστηκε στην Ελλάδα
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου στο βρετανικό MasterChef - Ο ημιτελικός γυρίστηκε στην Ελλάδα
«Extreme Makeover: Home Edition» – Το μεγαλύτερο σόου ανακατασκευής σπιτιών έρχεται στην Ελλάδα - Δείτε το πρώτο teaser
«Extreme Makeover: Home Edition» – Το μεγαλύτερο σόου ανακατασκευής σπιτιών έρχεται στην Ελλάδα - Δείτε το πρώτο teaser
Τηλεθέαση Πρωινών Ενημερωτικών: Στην πρώτη θέση το Κοινωνία ώρα MEGA - Ανεβαίνει το Καλημέρα Ελλάδα
Τηλεθέαση Πρωινών Ενημερωτικών: Στην πρώτη θέση το Κοινωνία ώρα MEGA - Ανεβαίνει το Καλημέρα Ελλάδα
ΠΟΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΣΤΟ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΠΟΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΣΤΟ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Τηλεθέαση απογευματινής ζώνης: Δυναμικό ξεκίνημα με πρεμιέρες και αλλαγές στα στούντιο - Αυτo το πρόγραμμα τερμάτισε στην πρώτη θέση
Τηλεθέαση απογευματινής ζώνης: Δυναμικό ξεκίνημα με πρεμιέρες και αλλαγές στα στούντιο - Αυτo το πρόγραμμα τερμάτισε στην πρώτη θέση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Trenitalia λανσάρει το τρένο υψηλής ταχύτητας Frecciarossa 1000, φτάνοντας τα 360 χλμ./ώρα
Η Trenitalia λανσάρει το τρένο υψηλής ταχύτητας Frecciarossa 1000, φτάνοντας τα 360 χλμ./ώρα
ΞΗΡΟΜΕΡΟ: Σέλα του βουνού και της μνήμης…-Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη
ΞΗΡΟΜΕΡΟ: Σέλα του βουνού και της μνήμης…-Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη
Γρηγόρης Αρναούτογλου για Γιώργο Λιάγκα: Υπήρχε η ιδέα να ‘ρθει για τα 10 χρόνια. Για κάποιους λόγους τώρα δεν θα ‘ρθει....
Γρηγόρης Αρναούτογλου για Γιώργο Λιάγκα: Υπήρχε η ιδέα να ‘ρθει για τα 10 χρόνια. Για κάποιους λόγους τώρα δεν θα ‘ρθει....
Αυτό είναι το δίωρο show του ΑΝΤ1 που έρχεται...
Αυτό είναι το δίωρο show του ΑΝΤ1 που έρχεται...
Ένα απλό ποδόλουτρο με μηλόξυδο είναι το μυστικό που περιμένουν τα πόδια μας κάθε βράδυ!
Ένα απλό ποδόλουτρο με μηλόξυδο είναι το μυστικό που περιμένουν τα πόδια μας κάθε βράδυ!