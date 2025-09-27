Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι «εικονικοί υπάλληλοι» θα μπορούσαν να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό ήδη από φέτος. Οι εικονικοί υπάλληλοι τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να ενταχθούν σε εργατικά τμήματα φέτος και να μεταμορφώσουν τον τρόπο εργασίας των εταιρειών, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI.

Οι πρώτοι εργαζόμενοι τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αρχίσουν να εργάζονται για τους οργανισμούς φέτος, έγραψε ο Sam Altman, καθώς οι εταιρείες πιέζουν για χρήσεις που θα αποφέρουν κέρδη από τις σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία.

Η Microsoft, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από το ChatGPT, έχει ήδη ανακοινώσει «εργαζομένων» τεχνητής νοημοσύνης – εργαλείων που μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εργασίες – με την εταιρεία συμβούλων McKinsey, η οποία είναι blue-chip, να συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων χρηστών.

Η OpenAI φέρεται να σχεδιάζει να λανσάρει έναν πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης με την κωδική ονομασία «Operator» αυτόν τον μήνα, αφού η Microsoft ανακοίνωσε το προϊόν Copilot Studio και η ανταγωνίστρια Anthropic λανσάρισε το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude 3.5 Sonnet, το οποίο μπορεί να εκτελεί εργασίες στον υπολογιστή, όπως η κίνηση του δρομέα του ποντικιού και η πληκτρολόγηση κειμένου.

Η McKinsey, για παράδειγμα, κατασκευάζει έναν πράκτορα για να επεξεργάζεται τα ερωτήματα νέων πελατών εκτελώντας εργασίες όπως ο προγραμματισμός συναντήσεων παρακολούθησης. Η εταιρεία συμβούλων έχει προβλέψει ότι έως το 2030, οι δραστηριότητες που αντιστοιχούν έως και στο 30% των ωρών εργασίας σε ολόκληρη την οικονομία των ΗΠΑ θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν.

Το Bloomberg ανέφερε ότι ο Operator θα χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή για να εκτελεί ενέργειες για λογαριασμό ενός χρήστη, όπως η συγγραφή κώδικα ή η κράτηση ταξιδιού.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.