Η ΕΕ ετοιμάζεται να ερευνήσει εάν η Apple, η Google και η Microsoft αντιμετωπίζουν επαρκώς τις οικονομικές απάτες στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο εντατικοποίησης των προσπαθειών της για την εποπτεία της λειτουργίας των τεχνολογικών κολοσσών στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με δηλώσεις της επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ Henna Virkkunen στους Financial Times, οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ θα αποστείλουν σήμερα επίσημα αιτήματα παροχής πληροφοριών στους τρεις αμερικανικούς τεχνολογικούς ομίλους, καθώς και στην παγκόσμια πλατφόρμα καταλυμάτων Booking Holdings, βάσει εξουσιών που παραχωρούνται από τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) για την αντιμετώπιση οικονομικών απατών.

"Βλέπουμε ότι όλο και περισσότερες εγκληματικές ενέργειες λαμβάνουν χώρα στο διαδίκτυο", δήλωσε η Virkkunen. "Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι διαδικτυακές πλατφόρμες καταβάλλουν πραγματικά όλες τις προσπάθειές τους για τον εντοπισμό και την πρόληψη τέτοιου είδους παράνομου περιεχομένου."Η κίνηση αυτή, που θα μπορούσε αργότερα να οδηγήσει σε επίσημη έρευνα και πιθανά πρόστιμα κατά των εταιρειών, έρχεται εν μέσω διατλαντικών εντάσεων σχετικά με το ψηφιακό νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Donald Trump, έχει απειλήσει να τιμωρήσει χώρες που "κάνουν διακρίσεις" εναντίον αμερικανικών εταιρειών με υψηλότερους δασμούς.Η Virkkunnen τόνισε ότι η επιτροπή εξετάζει τις λειτουργίες μεμονωμένων εταιρειών, και όχι τη χώρα προέλευσής τους. Θα εξετάσει πώς η Apple και η Google διαχειρίζονται ψεύτικες εφαρμογές στα καταστήματα εφαρμογών τους, όπως ψεύτικες τραπεζικές εφαρμογές.Η επικεφαλής τεχνολογίας ανέφερε επίσης ότι οι ρυθμιστικές αρχές θα εξετάσουν τα ψεύτικα αποτελέσματα αναζήτησης στις μηχανές αναζήτησης της Google και του Bing της Microsoft. Η ΕΕ επιθυμεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσέγγιση της Booking Holdings, της οποίας η μεγαλύτερη θυγατρική Booking.com εδρεύει στο Άμστερνταμ, όσον αφορά τις ψεύτικες καταχωρίσεις καταλυμάτων. Είναι η μόνη ευρωπαϊκή εταιρεία μεταξύ των τεσσάρων που πρόκειται να εξεταστούν.Σύμφωνα με την επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ, οι απώλειες από διαδικτυακές απάτες υπερβαίνουν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε όλη την ΕΕ. Όπως ανέφερε, οι οικονομικές απάτες μπορούν να προκαλέσουν ψυχικά προβλήματα, ενώ η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης έχει καταστήσει τον εντοπισμό αυτής της πρακτικής πιο δύσκολο.Η κίνηση της Virkkunen ακολουθεί μια συνεχιζόμενη έρευνα για το Facebook και το Instagram της Meta για πιθανές παραβιάσεις του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, ενός σημαντικού νόμου σχεδιασμένου να ελέγχει τον τρόπο λειτουργίας των τεχνολογικών κολοσσών στο διαδίκτυο, σχετικά με την επισήμανση παράνομου περιεχομένου.Οι Βρυξέλλες εξετάζουν επίσης εάν οι κινεζικές εταιρείες Temu και Shein συμμορφώνονται με τον DSA όσον αφορά τη διαχείριση παράνομων προϊόντων στις αγορές τους. Μετά από την εστίαση τους τελευταίους μήνες στην προστασία των ανηλίκων, τις διαδικτυακές αγορές και την ακεραιότητα των εκλογών, η αντιμετώπιση των οικονομικών απατών θα αποτελέσει νέα προτεραιότητα στο πλαίσιο του DSA, όπως δήλωσε η Virkkunen.Οι Βρυξέλλες δέχονται επικρίσεις για καθυστερήσεις στην εφαρμογή του ψηφιακού νομοθετικού τους πλαισίου, ιδιαίτερα στην έρευνά τους για την πλατφόρμα X του Elon Musk. Αναμενόταν ότι οι Βρυξέλλες θα ολοκλήρωναν την έρευνά τους για την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης πριν από το καλοκαίρι.Χωρίς να συζητά συγκεκριμένες έρευνες, η Φινλανδή πολιτικός ανέφερε ότι υπάρχουν πολλές έρευνες του DSA σε εξέλιξη και ότι "τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα είμαστε σε θέση να λάβουμε αποφάσεις." Σύμφωνα με τον DSA, οι εταιρείες που δεν περιορίζουν το παράνομο περιεχόμενο και την παραπληροφόρηση αντιμετωπίζουν ποινές έως και 6% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών τους.