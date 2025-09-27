ximeronews

Ο Προφήτης Ηλίας στο Δραγαμέστο Ξηρομέρου, στον οποίο τον Αύγουστο του 1825 έστησε το στρατόπεδό του ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. (Φωτ. Γιώργος Ρίζος 1979, Μουσείο Εμμανουήλ Μπενάκη).Δημοσιεύουμε ακόμη μία εμπεριστατωμένη ιστορική αναφορά, από τις πολλές που μας έχει παρουσιάσει στο παρελθόν, μέσα από πηγές και ντοκουμέντα, ο συντοπίτης μας από το Αρχοντοχώρι Νίκος Θεοδ. Μήτσης.Η σημερινή του ιστορική αναφορά είναι για τον μεγάλο οπλαρχηγό Γεώργιο Καραϊσκάκη, εμπλουτισμένη με νεότερα στοιχεία από πρωτογενείς αρχειακές πηγές των ΓΑΚ Διαβάστε Περισσότερα...