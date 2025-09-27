Νίκος Θεοδ. Μήτσης: Ο Καραϊσκάκης στο Δραγαμέστο Ξηρομέρου το 1825. Μάχες στον Μαχαλά, Καρβασαρά, Μάνινα και Ρίβιο.
2025-09-27 13:45:27
Ο Προφήτης Ηλίας στο Δραγαμέστο Ξηρομέρου, στον οποίο τον Αύγουστο του 1825 έστησε το στρατόπεδό του ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. (Φωτ. Γιώργος Ρίζος 1979, Μουσείο Εμμανουήλ Μπενάκη).
Δημοσιεύουμε ακόμη μία εμπεριστατωμένη ιστορική αναφορά, από τις πολλές που μας έχει παρουσιάσει στο παρελθόν, μέσα από πηγές και ντοκουμέντα, ο συντοπίτης μας από το Αρχοντοχώρι Νίκος Θεοδ. Μήτσης.
Η σημερινή του ιστορική αναφορά είναι για τον μεγάλο οπλαρχηγό Γεώργιο Καραϊσκάκη, εμπλουτισμένη με νεότερα στοιχεία από πρωτογενείς αρχειακές πηγές των ΓΑΚ Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ