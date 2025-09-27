Δυνατές ανατροπές και ξεκάθαροι νικητές καταγράφηκαν στην απογευματινή ζώνη της τηλεθέασης, με το κοινό να δείχνει ξεκάθαρες προτιμήσεις.

Το Live News στο MEGA κατέκτησε την κορυφή με 15,7%, αφήνοντας πίσω του τους αντιπάλους. Σταθερά στο παιχνίδι παραμένει το The Chase με 13%, ενώ στο ίδιο ποσοστό κινήθηκε και ο «Τροχός της Τύχης».

Καλή εικόνα παρουσίασε το Deal με 11,4%, ενώ οι Οικογενειακές Ιστορίες στον Alpha συγκέντρωσαν 11,2%. Πολύ κοντά και το Cash or Trash με 11,7%, ενώ το Ρουκ Ζουκ περιορίστηκε στο 10%. Το 5x5 σημείωσε 8,7%, μένοντας λίγο χαμηλότερα από τα υπόλοιπα τηλεπαιχνίδια.

Στον αντίποδα, χαμηλές πτήσεις για τον ΣΚΑΪ με μόλις 3,4%. Στα ίδια μονοψήφια επίπεδα κινήθηκε και η Τατιάνα Στεφανίδου με το Power Talk (3,1%). Οι «Καθαρές Κουβέντες» στο Open σημείωσαν 4,4%, ενώ το Στούντιο 4 στην ΕΡΤ1 κατέγραψε 6,6%.

Η εικόνα δείχνει ότι η μάχη της απογευματινής ζώνης παραμένει σκληρή, με τα τηλεπαιχνίδια να κρατούν γερά το ενδιαφέρον του κοινού και τις ενημερωτικές εκπομπές να δυσκολεύονται να ξεπεράσουν τα χαμηλά μονοψήφια.

Πηγή: tvnea.com