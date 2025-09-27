2025-09-27 12:14:36

Η μεγάλη επιστροφή του Αντώνη Κανάκη και της αγαπημένης «παρέας της Θεσσαλονίκης» στον ΑΝΤ1 είναι γεγονός. Η ομάδα έχει καταλήξει σε ένα νέο τηλεοπτικό σχήμα που υπόσχεται ποικιλία, χιούμορ και σταθερή παρουσία στο πρόγραμμα του σταθμού.



Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TVNEA.com από Δευτέρα έως Πέμπτη, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθεί διαφορετικές εκπομπές, καθεμία με το δικό της στίγμα:



Δευτέρα & Τρίτη: Το θρυλικό «Ράδιο Αρβύλα» επιστρέφει με σάτιρα και αιχμηρό σχολιασμό της επικαιρότητας.Τετάρτη: Οι «Boomers» παίρνουν τη σκυτάλη με ελαφρύτερο τόνο, παιχνίδια και χιούμορ.Πέμπτη: Το «Βινύλιο» φέρνει νοσταλγία, μουσική και πιο προσωπικές αφηγήσεις. Αν και προβλέπεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, παραμένει ανοιχτό ένα πολύ μικρό ενδεχόμενο να μεταφερθεί τελικά στο Μακεδονία TV (δεν το δίνουμε πολλές πιθανότητες αυτό).



Με αυτή την κίνηση, ο Αντώνης Κανάκης δείχνει τη διάθεσή του να επιστρέψει πιο ολοκληρωμένα και δυναμικά, προσφέροντας στο τηλεοπτικό κοινό ένα πολυσυλλεκτικό μείγμα ψυχαγωγίας.



Η πρεμιέρα έχει οριστεί για τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, με το πρώτο επεισόδιο του «Ράδιο Αρβύλα», δίνοντας το σύνθημα για μια σεζόν γεμάτη σάτιρα, γέλιο αλλά και συγκίνηση.



Πηγή: tvnea.com



