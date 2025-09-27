2025-09-27 12:12:02
Φωτογραφία για ΜΜΜ: Τι αλλάζει στις συγκοινωνίες της Αθήνας - Από το ηλεκτρονικό εισιτήριο στην ψηφιακή κάρτα
Το νέο σύστημα είναι σε τελικό στάδιο και αναμένεται να εφαρμοστεί έως το τέλος του φθινοπώρουΣυρμός του Μετρό / EurokinissiΗταν σχεδόν οκτώ χρόνια πριν, όταν τον Νοέμβριο του 2017, οι επιβάτες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας μετακινούνταν για τελευταία φορά με απλό συμβατικό εισιτήριο και χάρτινη κάρτα απεριορίστων διαδρομών.ethnos.grΤο ενιαίο σύστημα αυτόματης συλλογής κομίστρου ή αλλιώς sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η μάχη της απογευματινής ζώνης – Ποιοι κερδίζουν και ποιοι μένουν πίσω
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η μάχη της απογευματινής ζώνης – Ποιοι κερδίζουν και ποιοι μένουν πίσω
Αποκαλυπτικό: Ο Αντώνης Κανάκης «κλειδώνει» την επιστροφή του στον ΑΝΤ1 με τετραήμερο πρόγραμμα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αποκαλυπτικό: Ο Αντώνης Κανάκης «κλειδώνει» την επιστροφή του στον ΑΝΤ1 με τετραήμερο πρόγραμμα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Διαφορετικές προτιμήσεις ανά φύλο στις πρωινές εκπομπές – Ποια εκπομπή «κερδίζει» στις γυναίκες και ποια στους άνδρες;
Διαφορετικές προτιμήσεις ανά φύλο στις πρωινές εκπομπές – Ποια εκπομπή «κερδίζει» στις γυναίκες και ποια στους άνδρες;
ΑΝΤ1: Από τα Σπάτα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του στην Κηφισιά
ΑΝΤ1: Από τα Σπάτα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του στην Κηφισιά
Μετρό Αθήνας: ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση προς το Ελληνικό και τη Γλυφάδα – Ποιές άλλες επεκτάσεις σχεδιάζονται
Μετρό Αθήνας: ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση προς το Ελληνικό και τη Γλυφάδα – Ποιές άλλες επεκτάσεις σχεδιάζονται
Το “Google Essentials” ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ PC KAI WEB
Το “Google Essentials” ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ PC KAI WEB
Η αθλητική ενημέρωση της Κυριακής αλλάζει επίπεδο…γίνεται GRANDE στο OPEN
Η αθλητική ενημέρωση της Κυριακής αλλάζει επίπεδο…γίνεται GRANDE στο OPEN
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Χαμηλές πτήσεις για την prime time ζώνη – Πρωτιά για τις επαναλήψεις
Χαμηλές πτήσεις για την prime time ζώνη – Πρωτιά για τις επαναλήψεις
Στο παρά πέντε: Ο Σπύρος επέστρεψε στο… πατρικό του - Τι ανακοίνωσε στους τηλεθεατές;
Στο παρά πέντε: Ο Σπύρος επέστρεψε στο… πατρικό του - Τι ανακοίνωσε στους τηλεθεατές;
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Ανατροπές στην ζώνη - Σταθερά η Κατερίνα Καινούργιου στην κορυφή
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Ανατροπές στην ζώνη - Σταθερά η Κατερίνα Καινούργιου στην κορυφή
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/9/2025)
Τηλεθέαση Πρωινών Ενημερωτικών: Μάχη για την κορυφή...
Τηλεθέαση Πρωινών Ενημερωτικών: Μάχη για την κορυφή...