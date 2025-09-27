Η νέα δραματική σειρά «Δικαστής» ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στην ψηφιακή πλατφόρμα ΑΝΤ1+ την 1η Οκτωβρίου, προσφέροντας στους συνδρομητές πρώιμη πρόσβαση σε μία από τις πιο πολυαναμενόμενες ελληνικές παραγωγές της σεζόν. Η σειρά υπόσχεται συναρπαστικές δικαστικές υποθέσεις, έντονη δράση και ηθικά διλήμματα που θα κρατήσουν τους τηλεθεατές καθηλωμένους από το πρώτο κιόλας επεισόδιο.Σύμφωνα με πληροφορίες που φτάνουν στο tvnea.com, ο ΑΝΤ1 εξετάζει τη δυνατότητα να προβάλλει τη σειρά στην τηλεόραση νωρίτερα από το αρχικά προγραμματισμένο, πιθανότατα ως στρατηγική κίνηση για να ενισχύσει τη ζώνη prime time με μια νέα δραματική σειρά .Η αλλαγή αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από το κανάλι, αλλά οι πληροφορίες θέλουν τη διοίκηση να αξιοποιεί την δυναμική της νέας παραγωγής, δίνοντας στο τηλεοπτικό κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει πρώιμα τις περιπέτειες του δικαστή και των υποθέσεών του.Η σειρά ξεχωρίζει για το σφιχτοδεμένο σενάριο, την ένταση και τις ανατροπές σε κάθε επεισόδιο, καθώς και για το καστ καταξιωμένων ηθοποιών που προσφέρουν δυνατές ερμηνείες.Η ιστορίαΈνας έγκριτος δικαστής έρχεται αντιμέτωπος με τον Νόμο και το οργανωμένο έγκλημα, όταν ο γιος του εμπλέκεται σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα.Η ζωή του Πέτρου Δημητρίου παίρνει αναπάντεχη τροπή όταν ο 19χρονος γιος του Άλκης τραυματίζει με το αυτοκίνητο έναν μοτοσικλετιστή και τον εγκαταλείπει.Το θύμα αυτού του ατυχήματος αποδεικνύεται ότι είναι γόνος μιας διαβόητης οικογένειας του υποκόσμου, που έχει γράψει τη δική της σκοτεινή ιστορία. Μιας οικογένειας που έχει το δικό της σύστημα Δικαιοσύνης και αναζητά τον ένοχο για να του αφαιρέσει τη ζωή.Αντιμέτωπος με τον αξιακό του κώδικα, το δίκαιο και το άδικο, το σωστό και το λάθος, ο δικαστής Δημητρίου εγκλωβίζεται σε μια σκληρή μάχη, όπου η «ζυγαριά» γέρνει προς το πατρικό ένστικτο. Αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να σώσει το παιδί του, ξεκινά την πιο επικίνδυνη διαδρομή της ζωής του.Μέχρι πού θα φτάσει;Ποια όρια θα ξεπεράσει;Πόσους νόμους είναι διατεθειμένος να παραβιάσει;Πρωταγωνιστούν οι: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Μαρία Αποστολακέα, Νίκος Κοσώνας, Θεοδόσης Φυλαχτός, Αυγουστίνος Κούμουλος, Αγησίλαος Μικελάτος, Δανάη Τάγαρη, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Πολύδωρος Βογιατζής, Γιάννης Σύριος, Πουλοπούλου Άλκηστις, Γεωργία Μεσαρίτη, Ξένια Αλεξίου, Ανανίας Μητσιόπουλος, Φανή Καταβέλη.Στον ρόλο της Σόνιας, η Νόνη ΙωαννίδουΠηγή: tvnea.com