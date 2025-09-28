2025-09-28 07:23:35

Σχεδιάζετε να ταξιδέψετε; Παραλείψτε τις πτήσεις και πάρτε αυτά τα 10 πιο πολυτελή τρένα στον κόσμο! Απολαύστε ευρύχωρες καμπίνες, γκουρμέ γεύματα και εκπληκτική θέα ενώ ταξιδεύετε με στυλ. Ζήστε αξέχαστα ταξίδια όπου η άνεση συναντά την περιπέτεια σε μαγευτικές ράγες.1/10(Φωτογραφία: Unsplash )1. Venice Simplon-Orient-Express (Ευρώπη)Αυτό το διάσημο τρένο αναβιώνει τη γοητεία των ταξιδιών της sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ