2025-09-28 08:26:08
Η Microsoft τροποποιεί τον τρόπο που λειτουργούν οι ενημερώσεις εφαρμογών στο Microsoft Store σε Windows 10 και Windows 11: η επιλογή για μόνιμη απενεργοποίηση των αυτόματων ενημερώσεων αφαιρέθηκε και αντικαταστάθηκε από δυνατότητα προσωρινής παύσης για 1 έως 5 εβδομάδες, μετά την οποία οι ενημερώσεις συνεχίζονται αυτόματα. Η αλλαγή εντοπίστηκε πρώτα από την κοινότητα του Deskmodder και επιβεβαιώθηκε από τεχνολογικά μέσα, με ενδείξεις ότι διανέμεται σταδιακά ως αναβάθμιση της ίδιας της εφαρμογής Microsoft Store.

 

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες που μέχρι σήμερα απενεργοποιούσαν πλήρως τα αυτόματα updates για να κρατούν μια σταθερή έκδοση, δεν θα μπορούν πλέον να το κάνουν μόνιμα μέσα από τις ρυθμίσεις του Store

. Η νέα ρύθμιση λειτουργεί όπως στις ενημερώσεις των Windows: επιτρέπει παύση για 1–5 εβδομάδες, και μετά το σύστημα επανεκκινεί τον κύκλο ενημέρωσης εφαρμογών από το Store. Αναφορές σημειώνουν ότι ακόμη και δοκιμές με τροποποιήσεις στο μητρώο (Registry) δεν επαναφέρουν τη παλιά συμπεριφορά, ενώ η επιλογή φαίνεται να «ξεδιπλώνεται» σταδιακά σε διαφορετικά συστήματα.

 

Η κίνηση αποδίδεται ευρέως σε κριτήρια ασφάλειας: παρωχημένες εκδόσεις εφαρμογών συχνά περιέχουν ευπάθειες, και ο εξαναγκασμός ενημέρωσης μειώνει το παράθυρο έκθεσης για τους χρήστες. Πρόκειται για λογική που θυμίζει τον τρόπο που η Microsoft αντιμετωπίζει τις αθροιστικές ενημερώσεις των Windows, με προτεραιότητα στα διορθωτικά ασφαλείας έναντι της πλήρους ευχέρειας του χρήστη. Παρόλα αυτά, η αλλαγή έχει ήδη προκαλέσει δυσφορία σε power users που επιλέγουν σκόπιμα παλαιότερες εκδόσεις για λόγους συμβατότητας, σταθερότητας ή λειτουργικών αλλαγών που δεν επιθυμούν, επισημαίνοντας ότι η απώλεια ελέγχου περιορίζει τη δυνατότητα διαχείρισης του δικού τους περιβάλλοντος.

 

Σε επίπεδο παραμετροποίησης, οι μέχρι πρότινος «κόλπα» φαίνεται να περιορίζονται. Σύμφωνα με σχετικά ρεπορτάζ, το προηγούμενο Registry tweak δεν έχει πια αποτέλεσμα με τη νέα συμπεριφορά του Store, ενώ η πιο αξιόπιστη μέθοδος για εξαίρεση ενημερώσεων παραμένει μέσω Πολιτικών Ομάδας (Group Policy), κάτι που ουσιαστικά αποκλείει εκδόσεις Home που δεν διαθέτουν τον αντίστοιχο επεξεργαστή πολιτικών. Υπάρχουν επίσης πρακτικές «παράκαμψης», όπως απενεργοποίηση των σχετικών scheduled tasks ή υπηρεσιών, αλλά πρόκειται για ανεπίσημες λύσεις με περιορισμένη αποτελεσματικότητα και παρενέργειες, καθώς ένα χειροκίνητο “Check for updates” ή triggers εντός εφαρμογών μπορούν να επιβάλλουν ενημερώσεις.

 

Οι επιχειρήσεις και οι απαιτητικοί χρήστες θα χρειαστεί να ενσωματώσουν τον νέο κανόνα στο χρονοδιάγραμμα προϊόντων (roadmap) διαχείρισης συστημάτων: όπου απαιτείται σταθερότητα έκδοσης, να εφαρμοστούν πολιτικές μέσω Group Policy ή εναλλακτικές ροές εγκατάστασης εκτός Store, ενώ για οικιακά συστήματα να αξιοποιείται η προσωρινή παύση 1–5 εβδομάδων με προγραμματισμό δοκιμών πριν από την αυτόματη επανέναρξη.



