2025-09-28 07:03:02

Παγώνουν οι αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που θα δρομολογούνταν από το 2027 με την εφαρμογή της διάταξης που συνδέει τις ηλικίες συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής των ατόμων άνω των 65 ετών.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΗ «ρήτρα» για το προσδόκιμο ζωής σημαίνει ότι όσο αυξάνονται τα έτη επιβίωσης μετά το 65ο έτος τόσο (κατά πλήρη ή μερική αναλογία) θα πρέπει να αυξάνονται και οι sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ