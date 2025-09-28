2025-09-28 07:03:02
Φωτογραφία για Συντάξεις: Παγώνουν οι αλλαγές στα όρια ηλικίας - Ποιοι είναι οι κερδισμένοι
Παγώνουν οι αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που θα δρομολογούνταν από το 2027 με την εφαρμογή της διάταξης που συνδέει τις ηλικίες συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής των ατόμων άνω των 65 ετών.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΗ «ρήτρα» για το προσδόκιμο ζωής σημαίνει ότι όσο αυξάνονται τα έτη επιβίωσης μετά το 65ο έτος τόσο (κατά πλήρη ή μερική αναλογία) θα πρέπει να αυξάνονται και οι sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο πρόεδρος του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής Στάθης Κολλύρης στα Σ.Ν.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο πρόεδρος του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής Στάθης Κολλύρης στα "Σ.Ν."
Σιδηροδρομικές διαβάσεις: 37 νεκροί σε μια δεκαετία
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σιδηροδρομικές διαβάσεις: 37 νεκροί σε μια δεκαετία
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η μάχη της απογευματινής ζώνης – Ποιοι κερδίζουν και ποιοι μένουν πίσω
Η μάχη της απογευματινής ζώνης – Ποιοι κερδίζουν και ποιοι μένουν πίσω
Συντάξεις: Η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού
Συντάξεις: Η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού
Συντάξεις: Τι αυξήσεις θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά [πίνακες]
Συντάξεις: Τι αυξήσεις θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά [πίνακες]
Τηλεθέαση απογευματινής ζώνης: Δυναμικό ξεκίνημα με πρεμιέρες και αλλαγές στα στούντιο - Αυτo το πρόγραμμα τερμάτισε στην πρώτη θέση
Τηλεθέαση απογευματινής ζώνης: Δυναμικό ξεκίνημα με πρεμιέρες και αλλαγές στα στούντιο - Αυτo το πρόγραμμα τερμάτισε στην πρώτη θέση
Συντάξεις: Πληρώνονται και αναδρομικά έως 8.556 ευρώ για την ΕΑΣ σε συνταξιούχους Δημοσίου [Οι πίνακες με τα ποσά για ειδικά μισθολόγια και πολιτικούς συνταξιούχους]
Συντάξεις: Πληρώνονται και αναδρομικά έως 8.556 ευρώ για την ΕΑΣ σε συνταξιούχους Δημοσίου [Οι πίνακες με τα ποσά για ειδικά μισθολόγια και πολιτικούς συνταξιούχους]
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Θεσσαλονίκη: Γοήτεψε το κοινό η χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής. Εικόνες και βίντεο.
Θεσσαλονίκη: Γοήτεψε το κοινό η χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής. Εικόνες και βίντεο.
Θεραπευτικές επιπτώσεις των διαιτητικών πολυφαινoλών στη θεραπεία του καρκίνου
Θεραπευτικές επιπτώσεις των διαιτητικών πολυφαινoλών στη θεραπεία του καρκίνου
Η φυσική του μέλλοντος
Η φυσική του μέλλοντος
Αυτό το έργο τρένων υψηλής ταχύτητας θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο που ταξιδεύετε στην Ευρώπη
Αυτό το έργο τρένων υψηλής ταχύτητας θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο που ταξιδεύετε στην Ευρώπη
Κι όμως... Η «Νύχτα αποκαλύψεων» δεν θα βρεθεί απέναντι στο «Φως στο Τούνελ» - Σε ποια μέρα τοποθετιέται;
Κι όμως... Η «Νύχτα αποκαλύψεων» δεν θα βρεθεί απέναντι στο «Φως στο Τούνελ» - Σε ποια μέρα τοποθετιέται;