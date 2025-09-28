ΝΕΑ
Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού
2025-09-28 18:33:37
Ανακοίνωση
Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης θα τελεστεί θεία λειτουργία στις 07:00.
