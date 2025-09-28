Στη Γ΄ Επταμελή σύνθεση του ΣτΕ συζητείται την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 στην ουσία της η προσφυγή εναντίον του Υπουργείου Παιδείας για την παράλειψή του να παρέχει εναλλακτικό μάθημα στους μαθητές που απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά επειδή είναι άθεοι, αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι. Προηγήθηκαν οι αποφάσεις 1175/2025 και1176/2025 του ΣτΕ με τις οποίες δόθηκε στο Υπουργείο προθεσμία για την προετοιμασία του εναλλακτικού μαθήματος η 31η Αυγούστου 2025. Η προθεσμία παρήλθε και από όσα τουλάχιστον επίσημα έχουν γίνει γνωστά το Υπουργείο και το ΙΕΠ δεν ολοκλήρωσαν την προετοιμασία του μαθήματος Ηθικής ούτε το προσέφεραν στους απαλλασσόμενους από τα Θρησκευτικά μαθητές. Όπως έχουμε αναφέρει και άλλοτε το πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα Ηθικής έχει προχωρήσει, αν και επίσημα δεν έχει ούτε αυτό ανακοινωθεί. Δεν έχει όμως υπάρξει σύνταξη σχολικών βιβλίων για το μάθημα αυτό ούτε έχει βγει προκήρυξη για τα βιβλία. Επιπλέον δεν έχει γίνει καθορισμός του κλάδου και της ειδικότητας των εκπαιδευτικών στους οποίους θα ανατεθεί η διδασκαλία του εναλλακτικού μαθήματος ούτε έχει καθοριστεί ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που θα απαιτείται για τη διδασκαλία του μαθήματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το ΣτΕ η υπόθεση θα συζητηθεί κανονικά την ερχόμενη Πέμπτη καθώς έχει κατατεθεί εισήγηση από τον Σύμβουλο του ΣτΕ Οδυσσέα Σπαχή.

Υπενθυμίζεται ότι στις προμνημονευθείσες αποφάσεις του ΣτΕ μεταξύ άλλων αναφέρονταν τα εξής: «…όπως προκύπτει από τα εκτεθέντα … παρά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που, με καθυστέρηση, έχουν αναληφθεί από τη Διοίκηση προκειμένου να συμμορφωθεί προς τα κριθέντα με τις μνημονευθείσες αποφάσεις της Ολομέλειας του Δικαστηρίου τούτου, δεν έχει εισέτι οργανωθεί η παροχή εναλλακτικού μαθήματος για όσους μαθητές απαλλάσσονται από την παρακολούθηση του μαθήματος των θρησκευτικών. Ως εκ τούτου η Διοίκηση δεν έχει ενεργήσει ώστε να εκπληρώσει τη διαγνωσθείσα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας υποχρέωσή της, η οποία παραμένει ενεργός. Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όσα έχουν πραγματοποιηθεί προς τον σκοπό της παροχής εναλλακτικού μαθήματος, η παρούσα σύνθεση κρίνει ότι πρέπει, σύμφωνα εξ άλλου και με σχετικό αίτημα του καθ’ ου Υπουργού, να αναβάλει την εκδίκαση της υποθέσεως για τη δικάσιμο της 2ας Οκτωβρίου 2025 και η Διοίκηση να υποχρεωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου 2025 να ολοκληρώσει τις απαραίτητες ενέργειες (όπως είναι ο καθορισμός του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και ο καθορισμός του κλάδου και ειδικότητας των εκπαιδευτικών στους οποίους θα ανατεθεί η διδασκαλία του εναλλακτικού μαθήματος) για την οργάνωση του μαθήματος το οποίο θα διδάσκεται στους μαθητές οι οποίοι δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα των θρησκευτικών».

