Φωτογραφία για «Αγκαλιά του Φάνη» : Πότε κάνει πρεμιέρα και σε ποια ζώνη του ΣΚΑΪ θα παίζει;



Αν ψάχνετε μια εκπομπή με σοβαρότητα και ηρεμία, θα πρέπει να συνεχίσετε την αναζήτηση. Αν όμως, ψάχνετε για κάτι πιο διαφορετικό και ανατρεπτικό, τότε μείνετε συντονισμένοι στον ΣΚΑΪ! Έρχεται ο μοναδικός Φάνης Λαμπρόπουλος με μία νέα πρόταση, τη late night εκπομπή που μας βάζει στην «Αγκαλιά του Φάνη».

Ο δημοφιλής κωμικός, παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, με αστείρευτο χιούμορ και αγαπησιάρικη διάθεση, υποδέχεται σε κάθε εκπομπή δύο ξεχωριστούς καλεσμένους. Ωστόσο, οι συνεντεύξεις δεν ακολουθούν ποτέ την πεπατημένη. Happenings, εξομολογήσεις, ανατροπές και διάδραση με το κοινό υπόσχονται να μην αφήσουν τον καλεσμένο να ησυχάσει λεπτό. Kαι αυτό αποτελεί δέσμευση!

Το κοινό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπομπής: παρόν, ενεργό και ζωηρό, δεν παρακολουθεί απλά τα τεκταινόμενα αλλά συμμετέχει στα πάντα!

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

Η ΠΙΟ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ LATE NIGHT ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ





