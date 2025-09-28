2025-09-28 17:09:12
Φωτογραφία για Πέθανε ο Νομπελίστας Φυσικός George Smoot
Μόλις έμαθα για τον θάνατο του Νομπελίστα Φυσικού George Smoot. Είχα την μεγάλη τιμή να γνωρίσω τον κορυφαίο αστροφυσικό στο Ίδρυμα Ευγενίδου / Eugenides Foundation και να του πάρω και συνέντευξη πριν 7 χρόνια.

Ο καθηγητής George F. Smoot τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσικής το 2006, από κοινού με τον καθηγητή John Mather, για την έρευνά τους που οδήγησε στην «ανακάλυψη της μορφής μελανού σώματος και της ανισοτροπίας της κοσμικής ακτινοβολίας υποβάθρου».

Οι έρευνες αυτές συνέβαλαν ώστε οι θεωρίες του Πληθωριστικού Σύμπαντος και της Μεγάλης Έκρηξης να αποκτήσουν ακόμη ισχυρότερα ερείσματα.

Ο καθηγητής Smoot ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του στα Μαθηματικά και την Φυσική, καθώς και το διδακτορικό του στην Φυσική το 1970, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης.

Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϋ, καθώς και στο Εθνικό Εργαστήριο Λώρενς στο Μπέρκλεϋ (Lawrence Berkeley National Laboratory), είναι επίσης πρόεδρος του Κληροδοτήματος "Physics of the Universe" στο Κέντρο Κοσμολογικής Φυσικής στο Παρίσι (Paris Center for Cosmological Physics)
. Ο καθηγητής Smoot εξελέγη Μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών, καθώς και Εταίρος της Εταιρείας Φυσικών Επιστημών των ΗΠΑ, ενώ έχει τιμηθεί από πολλά πανεπιστήμια διεθνώς, με την αναγόρευσή του ως επίτιμου διδάκτορα.

Εκτός αυτών, του έχει απονεμηθεί το Βραβείο Gruber στην Κοσμολογία (2006), το Μετάλλιο Daniel Chalonge της Διεθνούς Σχολής Αστροφυσικής (2006), το Μετάλλιο Αϊνστάιν της Εταιρείας Albert Einstein (2003), το Βραβείο Lawrence του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ (1995) και το Μετάλλιο της NASA για Εξαιρετική Επιστημονική Επίτευξη (1991).

O καθηγητής Smoot έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 500 επιστημονικές εργασίες και, από κοινού με τον Keay Davidson, έχει συγγράψει το εκλαϊκευτικό βιβλίο κοσμολογίας Wrinkles in Time (Harper, 1994). Εξαιρετικός δάσκαλος και ένθερμος υποστηρικτής της εκλαΐκευσης της επιστήμης, ο Smoot τιμήθηκε το 2009 με το Μετάλλιο Oersted για την σημαντική συνεισφορά του στην διδασκαλία της Φυσικής.

Ο Smoot απεβίωσε στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 στο Παρίσι, σε ηλικία 80 ετών.
tinanantsou.blogspot.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τα Φαντάσματα, η νέα πολλά υποσχόμενη σειρά κάνει πρεμιέρα σήμερα στο Star
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τα Φαντάσματα, η νέα πολλά υποσχόμενη σειρά κάνει πρεμιέρα σήμερα στο Star
«The Voice of Greece» : Εντυπωσιακά ποσοστά βάρος σύνολο κοινού!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«The Voice of Greece» : Εντυπωσιακά ποσοστά βάρος σύνολο κοινού!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ένας μεγάλος φυσικός που παραμένει σχεδόν άγνωστος
Ένας μεγάλος φυσικός που παραμένει σχεδόν άγνωστος
Aστέρας του Netflix πέθανε στα 37 του μετά από πτώση από κτίριο – Θλίψη στους θαυμαστές
Aστέρας του Netflix πέθανε στα 37 του μετά από πτώση από κτίριο – Θλίψη στους θαυμαστές
Ινδία: Άνδρας στάθηκε πάνω σε τρένο στη Ναγκπούρ, έπαθε ηλεκτροπληξία και πέθανε
Ινδία: Άνδρας στάθηκε πάνω σε τρένο στη Ναγκπούρ, έπαθε ηλεκτροπληξία και πέθανε
Πέθανε ο Νομπελίστας Φυσικός Rainer Weiss
Πέθανε ο Νομπελίστας Φυσικός Rainer Weiss
Πέθανε ο καθηγητής του ΜΙΤ Ιωαννόπουλος
Πέθανε ο καθηγητής του ΜΙΤ Ιωαννόπουλος
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Αγκαλιά του Φάνη» : Πότε κάνει πρεμιέρα και σε ποια ζώνη του ΣΚΑΪ θα παίζει;
«Αγκαλιά του Φάνη» : Πότε κάνει πρεμιέρα και σε ποια ζώνη του ΣΚΑΪ θα παίζει;
Μάχη τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου - Στην πρώτη θέση το Χαμόγελα και πάλι
Μάχη τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου - Στην πρώτη θέση το Χαμόγελα και πάλι
«Πρεμιέρα με χαμηλές πτήσεις για το The Voice – Πρωτιά για την prime Time του ALPHA»
«Πρεμιέρα με χαμηλές πτήσεις για το The Voice – Πρωτιά για την prime Time του ALPHA»
Χαοτική διαφορά Γερμανού από τον ανταγωνισμό στη μεσημεριανή ζώνη
Χαοτική διαφορά Γερμανού από τον ανταγωνισμό στη μεσημεριανή ζώνη
Παιδική παντοδυναμία και σχολείο.
Παιδική παντοδυναμία και σχολείο.