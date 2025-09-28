tinanantsou.blogspot.gr

Μόλις έμαθα για τον θάνατο του Νομπελίστα Φυσικού George Smoot. Είχα την μεγάλη τιμή να γνωρίσω τον κορυφαίο αστροφυσικό στο Ίδρυμα Ευγενίδου / Eugenides Foundation και να του πάρω και συνέντευξη πριν 7 χρόνια.Ο καθηγητής George F. Smoot τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσικής το 2006, από κοινού με τον καθηγητή John Mather, για την έρευνά τους που οδήγησε στην «ανακάλυψη της μορφής μελανού σώματος και της ανισοτροπίας της κοσμικής ακτινοβολίας υποβάθρου».Οι έρευνες αυτές συνέβαλαν ώστε οι θεωρίες του Πληθωριστικού Σύμπαντος και της Μεγάλης Έκρηξης να αποκτήσουν ακόμη ισχυρότερα ερείσματα.Ο καθηγητής Smoot ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του στα Μαθηματικά και την Φυσική, καθώς και το διδακτορικό του στην Φυσική το 1970, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης.Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϋ, καθώς και στο Εθνικό Εργαστήριο Λώρενς στο Μπέρκλεϋ (Lawrence Berkeley National Laboratory), είναι επίσης πρόεδρος του Κληροδοτήματος "Physics of the Universe" στο Κέντρο Κοσμολογικής Φυσικής στο Παρίσι (Paris Center for Cosmological Physics). Ο καθηγητής Smoot εξελέγη Μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών, καθώς και Εταίρος της Εταιρείας Φυσικών Επιστημών των ΗΠΑ, ενώ έχει τιμηθεί από πολλά πανεπιστήμια διεθνώς, με την αναγόρευσή του ως επίτιμου διδάκτορα.Εκτός αυτών, του έχει απονεμηθεί το Βραβείο Gruber στην Κοσμολογία (2006), το Μετάλλιο Daniel Chalonge της Διεθνούς Σχολής Αστροφυσικής (2006), το Μετάλλιο Αϊνστάιν της Εταιρείας Albert Einstein (2003), το Βραβείο Lawrence του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ (1995) και το Μετάλλιο της NASA για Εξαιρετική Επιστημονική Επίτευξη (1991).O καθηγητής Smoot έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 500 επιστημονικές εργασίες και, από κοινού με τον Keay Davidson, έχει συγγράψει το εκλαϊκευτικό βιβλίο κοσμολογίας Wrinkles in Time (Harper, 1994). Εξαιρετικός δάσκαλος και ένθερμος υποστηρικτής της εκλαΐκευσης της επιστήμης, ο Smoot τιμήθηκε το 2009 με το Μετάλλιο Oersted για την σημαντική συνεισφορά του στην διδασκαλία της Φυσικής.Ο Smoot απεβίωσε στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 στο Παρίσι, σε ηλικία 80 ετών.